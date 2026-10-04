Milei encabeza su primera reunión de Gabinete después del Argentina Week

El presidente Javier Milei encabezará este lunes su primera reunión de Gabinete tras su viaje a París para participar de la Argentina Week, en lo que será su regreso a la actividad presidencial en la Casa Rosada. El encuentro está previsto para las 10 y será el primer cónclave del equipo de Gobierno después de una semana atravesada por la agenda internacional y el debate político interno.

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La Argentina Week estuvo enfocada en promover inversiones para el país y tuvo la participación de 13 gobernadores, además de varios integrantes del Gabinete nacional. Posterior a eso, el jefe de Estado viajó a Francia y se reunió con empresarios, inversores, gobernadores y con el presidente Emmanuel Macron.

En paralelo, la agenda internacional del Presidente coincidió con una semana de fuerte tensión política. El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras generó rechazo en distintos sectores después de que el máximo tribunal dejara sin efecto una resolución que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/23, vinculado con la derogación de las restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros.

Milei se refirió al fallo mientras se encontraba en París y respaldó la decisión del máximo tribunal. "Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parezca correcto respecto de la Constitución Nacional", sostuvo el mandatario, quien defendió la división de poderes y afirmó que el Ejecutivo no debía intervenir sobre las decisiones de la Justicia.

La agenda de Milei y del Gabinete para esta semana

Después de la reunión de Gabinete, Milei tendrá previsto participar desde las 13 de la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

La actividad continuará el martes con una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11, y una reunión de la Mesa Política a las 13. El encuentro será seguido con atención porque se producirá en una semana en la que el oficialismo buscará ordenar su agenda política y económica luego de la intensa actividad presidencial en Europa.

Los ministros también tendrán una agenda cargada. La titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará el martes de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, mientras que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la apertura de los Premios Revista Quórum en la Facultad de Derecho de la UBA.