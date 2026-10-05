Uno de cada cinco hogares de la provincia de Buenos Aires tiene que alquilar

Como en casi todas las regiones del país, la Provincia de Buenos Aires atraviesa un proceso sostenido de inquilinización: cada vez más hogares dependen del alquiler para acceder a una vivienda. Según los últimos datos relevados por la organización Inquilinos Agrupados, la provincia tenía 1.166.672 hogares inquilinos, que representaban el 19,3% del total. La proporción prácticamente se duplicó respecto de 2001, cuando alcanzaba el 9,05%.

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Más de un millón de hogares alquilan en la Provincia

En 2001 se contabilizaban 356.567 hogares inquilinos en la provincia. Para 2010, la cifra había trepado a 700.239 y en 2022 llegó a 1.166.672. De esta manera, en poco más de dos décadas la cantidad de hogares que alquilan más que se triplicó. El crecimiento no fue solamente absoluto: también aumentó de manera significativa la participación de los inquilinos sobre el total de hogares.

El fenómeno está relacionado con las dificultades que enfrentan determinados sectores para acceder a una vivienda propia y con los cambios en la composición de los hogares. Un informe sobre políticas de alquileres para la provincia señala que el acceso a la vivienda mediante el alquiler es una de las modalidades que más creció en la región y que los jóvenes se encuentran entre los grupos más afectados.

El alquiler gana peso dentro del mercado habitacional

De acuerdo con un documento elaborado a partir de datos de la EPH, entre 2018 y 2023 los hogares inquilinos del Gran Buenos Aires aumentaron 38,5%, mientras que el total de hogares creció 19,5%. En el Gran La Plata, la cantidad de hogares inquilinos avanzó 61% durante el mismo período.

El Censo 2022 también muestra fuertes diferencias dentro del territorio bonaerense. En algunas localidades la proporción de hogares que alquilan es especialmente elevada. En el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires, el INDEC registró porcentajes altos en determinadas localidades de Luján, Zárate y La Plata.

La inflación de los alquileres superó ampliamente al IPC

A este escenario se suma la evolución de los precios. Según los datos del INDEC difundidos para agosto, el IPC nacional aumentó 1,7% mensual y acumuló una variación interanual del 33,5%.

El comportamiento de los alquileres fue considerablemente superior en términos interanuales. Según los datos difundidos por Inquilinos Agrupados a partir del IPC del INDEC, el aumento interanual del alquiler de la vivienda alcanzó:

42,7% en el Gran Buenos Aires

55,7% en la región Pampeana

73,3% en el Noreste

59,1% en el Noroeste

50,7% en Cuyo

68,3% en la Patagonia

En agosto, el alquiler también registró aumentos mensuales superiores al IPC nacional en varias regiones: 2,3% en el Gran Buenos Aires, 3,2% en la región Pampeana, 4,9% en el Noreste, 2,6% en el Noroeste, 3,6% en Cuyo y 3,6% en la Patagonia.

El dato marca una diferencia importante entre la evolución general de los precios y uno de los gastos centrales de los hogares que no tienen vivienda propia.