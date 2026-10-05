Milei felicitó a Bolsonaro por ganar la primera vuelta y celebró: "Histórica elección"

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) se impuso en las elecciones primarias para la presidencia de Brasil, con una ventaja de poco más de dos puntos respecto de Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). En rigor, el hijo de Jair obtuvo el 47,23% de los votos (55.706.166) contra el 44,92% (52.977.425) que obtuvo el jefe de Estado en ejercicio, con el 98,87% de las mesas escrutadas.

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Los políticos afines a la oposición vigente no tardaron en enviar sus respectivos mensajes al senador por Río de Janeiro para felicitarlo por su desempeño en los comicios. Eso, desde luego, incluyo a Javier Milei.

¿Qué le dijo Javier Milei a Flávio Bolsonaro?

A través de X, el gobernante argentino se regocijó por lo ocurrido en el país vecino: "La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula". Tras esto, sumó: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

Seguido a ello, deslizó: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. Viva la libertad, carajo".