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Elecciones en Brasil

Scioli felicitó a Bolsonaro, pero cometió un error y en las redes no lo perdonaron

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Milei publicó un mensaje en las redes sociales para apoyar a Flavio Bolsonaro tras la victoria sobre Lula Da Silva.

05 de octubre, 2026 | 13.15
Scioli felicitó a Bolsonaro, pero cometió un error y en las redes no lo perdonaron

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, publicó un mensaje en las redes sociales para felicitar a Flavio Bolsonaro por si triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil. Sin embargo, los usurios recordaron que en comicios anteriores había felicitado a su contrincante Lula Da Silva y que incluso publicó fotos con él. 

"Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro  por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática", escribió Scioli en su cuenta personal de X, ex Twitter. La publicación del ex gobernador bonaerense y ex embajador del Gobierno de Alberto Fernández tuvo más de 3.000 respuestas y solo 1.000 retuits, cifra que muestra que tuvo más rechazos que apoyo. 

Los usuarios encontraron publicaciones de Scioli en 2018, 2022 y 2023 con apoyos a Lula. Además crearon memes contra el ex corredor de lanchas: 

 

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