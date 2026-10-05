El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, publicó un mensaje en las redes sociales para felicitar a Flavio Bolsonaro por si triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil. Sin embargo, los usurios recordaron que en comicios anteriores había felicitado a su contrincante Lula Da Silva y que incluso publicó fotos con él.

{{{htmlAmp}}}

"Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática", escribió Scioli en su cuenta personal de X, ex Twitter. La publicación del ex gobernador bonaerense y ex embajador del Gobierno de Alberto Fernández tuvo más de 3.000 respuestas y solo 1.000 retuits, cifra que muestra que tuvo más rechazos que apoyo.

Los usuarios encontraron publicaciones de Scioli en 2018, 2022 y 2023 con apoyos a Lula. Además crearon memes contra el ex corredor de lanchas: