Navitas reemplazará a dos proveedores y anunció que seguirá adelante con Sea Lion

La petrolera de capitales israelíes Navitas Petroleum anunció este domingo que reemplazará a dos contratistas del proyecto Sea Lion que incumplieron sus obligaciones. Si bien no aclaró cuáles, podrían ser dos compañías que optaron por no participar de Sea Lion luego de que el gobierno argentino advirtiera en septiembre que aplicará sanciones a las firmas que participen del proyecto offshore declarado ilegal por la Argentina..

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De todos modos, Navitas ratificó ante sus inversores que comenzará la producción de petróleo a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas a partir de marzo de 2028 y que mantiene la previsión de una inversión de US$ 1.800 millones en la primera fase.

El comunicado de Navitas afirma que la compañía “continúa desarrollando el proyecto Sea Lion con el pleno apoyo de los gobiernos de las Islas Malvinas y del Reino Unido” y estima que, “en esta etapa no se prevé ningún impacto adverso significativo en el proyecto”..

Para esto, destacó que ya está aplicando un plan de contingencia para no provocar atrasos en los plazos del proyecto donde tiene previsto extraer 55.000 barriles diarios de petróleo dentro de solo 18 meses.

Navitas, que tiene un 65% y está a cargo la operación de Sea Lion, junto a Rockhopper expresaron ante sus inversores que, pese a las posibles sanciones argentinas, buscarán nuevos contratistas para avanzar con el proyecto. Las acciones de Rockhopper se caen este lunes casi un 20% y suman un declive del 32% en el último mes. Navitas cayó un 6% el último viernes.

Contratistas

Navitas y Rockhopper son empresas menores dentro del ecosistema mundial de compañías petroleras globales. La primera tiene una experiencia mayor al contar con un proyecto offshore activo en el Golfo de México (Estados Unidos).

Conseguir un reemplazo de los contratistas será un paso determinante para ver si Navitas puede avanzar en la extracción del primer barril en 2028 o el bloqueo legal argentino logra alejar a inversores. Sea Lion se descubrió en 2010 y fue declarado ilegal por el gobierno argentino en 2011.

También será relevante ver cuál será el último eslabón de la cadena de socios, contratistas y proveedores que el gobierno de Javier Milei se anime a alcanzar con las sanciones. Es decir, dónde termina para el gobierno libertario el entramado de relaciones corporativas de Navitas y Rockhopper que afecta el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. La semana pasada Navitas adquirió el 37,5% de un proyecto offshore en Sudáfrica, donde tiene nuevos socios comerciales.

El presidente de Navitas (cotiza en la bolsa de Tel Aviv) es Gideon Tadmor, un productor de cine de Hollywood y un histórico empresario de Israel responsable de transformar la matriz energética de ese país en los últimos 15 años con el desarrollo de los yacimientos de gas Tamar y Leviatán en el Mediterráneo oriental. Tadmor tiene el 9% de Navitas.

Rockhopper es una compañía de origen inglés, pero durante este año tuvo un fuerte aumento de la participación accionaria de fondos israelíes, que ahora son mayoritarios. Cotiza en London Stock Exchange (la Bolsa de Valores de Londres) y tiene a tres fondos de Israel que suman el 20% de la compañía: ION Fund Managemen, Noked Capital y Brosh Funds.

Navitas y Rockhopper dijeron públicamente que las medidas que tomó el presidente argentino no afectará el desarrollo de Sea Lion. Milei instruyó esta semana el inicio de un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde se espera la conformación de un tribunal de cinco árbitros y, previo a las designaciones, la Argentina podría pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Golfo de México

Navitas participa en el proyecto Shenandoah, ubicado en la parte estadounidense del Golfo de México. La compañía que tiene el liderazgo del desarrollo offshore es Beacon Offshore y su base está en Houston.

El proyecto comenzó su producción comercial el 25 de julio de 2025. Está ubicado frente a las costas de Luisiana y, además de Navitas y Beacon (operador), tiene como socios a las empresas Houston Energy y HEQ Deepwater. Para desarrollar el yacimiento Shenandoah tuvieron que contratar proveedores y empresas de servicios offshore, como en Sea Lion.

También tiene cuatro yacimientos menos desarrollados (están en etapa exploratoria) en el Golfo de México: Bucksin, Monument, Tiberius y Logan.

Según detalla la propia compañía Navitas, el desarrollo de Shenandoah corresponde a la estrategia de “identificar activos de primer nivel con recursos comprobados, para luego financiarlos y desarrollarlos en colaboración con socios líderes del sector, generando así un valor significativo para los accionistas”. La misma estrategia que despliega en Sea Lion.