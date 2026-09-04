Cómo avanzó el proyecto Sea Lion: una línea de tiempo con la meta en marzo de 2028

La petrolera de origen inglés Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, tomaron la definición más importante sobre el proyecto Sea Lion el 10 de diciembre de 2025, cuando informaron públicamente que habían aprobado la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés). La única respuesta del gobierno argentino en ese momento fue un comunicado de rechazo al proyecto a través de la Cancillería al día siguiente.

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La FID es el paso que las compañías deciden dar cuando la junta directiva y los inversores corporativos deciden invertir y avanzar en concreto con un proyecto. Para Sea Lion, la FID de diciembre significó el hito más relevante para comenzar el camino hasta alcanzar la primera producción de petróleo en marzo de 2028. La reacción del gobierno de Javier Milei de este jueves en cadena nacional pareciera llegar al menos nueve meses tarde.

Sea Lion en 2026

Este año Sea Lion avanzó considerablemente. Navitas y Rockhopper consiguieron accionistas, parte del financiamiento (necesitan US$ 1.800 millones) y avanzaron en los trabajos en Puerto Argentino (muelle, hotel para trabajadores y ejecutivos), helipuerto, instalaciones de almacenamiento, entre otras estructuras de apoyo logístico.

La plataforma offshore Aoka Mizu (FPSO, por sus siglas en inglés) que contrataron está en un astillero de Singapur. Estaba en el Golfo Pérsico para recibir trabajos de modernización y reparaciones. Pero la guerra en Medio Oriente retrasó los planes y tuvo que trasladarse al sudeste asiático. Podría llegar a Malvinas en 2027. Allí planean producir 55.000 barriles diarios de petróleo (bdp).

Navitas y Rockhopper también contrataron este año una segunda plataforma FPSO llamada OSX-1 que sumaría otros 125.000 bdp más para alcanzar el tope productivo de la primera fase de 180.000 bdp (Vaca Muerta recién está llegando a casi 700.000 bdp).

A pocos meses del primer petróleo

Sea Lion fue un proyecto a largo plazo. El objetivo de producir el primer barril de petróleo –actividad declarada ilegal por la Argentina- por momentos estuvo bastante lejano, sobre todo con precios internacionales por debajo de los 60 o 50 dólares el barril, como estuvo durante varios momentos.

Pero el tiempo pasó, el precio crudo aumentó por Ucrania y Ormuz y ahora Sea Lion está en la etapa final. El próximo enero tiene previsto comenzar las perforaciones sobre el lecho marino, a 450 de profundidad. El éxito o no de Navitas y Rockhopper ya no depende de la geología ni de la ingeniería. Tampoco del financiamiento. Antes de la cadena nacional, las petroleras estaban buscando un socio internacional. Un jugador grande que se anime a entrar al proyecto y acompañar a Navitas y Rockhopper, que son empresas junior en el mapa offshore global.

Incluso Navitas se está asociando con jugadores relevantes en Shenandoah, el otro desarrollo offshore que lleva adelante la compañía de capitales israelíes en el Golfo de México y que comenzó la producción el 25 de julio de 2025. La intención de Navitas es llevar la experiencia de ese yacimiento (no es el único que posee en el Golfo de México) al desarrollo de Sea Lion, ya que ambos son en aguas ultraprofundas.

La línea de tiempo

Rockhopper se creó en 2004. Un año después comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres, en el AIM, que es el mercado financiero secundario del London Stock Exchange, donde continúa hasta el día de hoy. Entre 2006 y 2009 realizó los estudios sísmicos en Sea Lion. Similares a los estudios que YPF y otras compañías realizaron en la Cuenca Atlántico Norte, a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

En 2010, la inglesa cumplió un hito relevante: descubrió petróleo en Sea Lion. Los resultados de los estudios sísmicos determinaron que había hidrocarburos suficientes para avanzar en el desarrollo comercial. En 2012 Rockhopper es declarada ilegal y clandestina por la Argentina mediante la Ley 26.659 y en 2013 se la inhabilitó para operar en el país. Sin embargo, Rockhopper cedió en 2012 una participación a Premier Oil -otra compañía inglesa- para que ingrese al proyecto Sea Lion y obtener de este modo financiamiento para continuar con la exploración.

Entre 2014 y 2015 realizó los estudios geológicos y de ingeniería previos a realizar las primeras perforaciones de pozos exploratorios. En ese entonces, Rockhopper era el operador de Sea Lion, rol que luego le cedería a Navitas.

En 2021 entró al proyecto la petrolera Navitas, que le aportó otro músculo y financiamiento. Tal es así que en 2022 Navitas se convirtió en el operador de Sea Lion y acaparó el 65% de la participación. El 35% restante quedó en manos de Rockhopper.

Durante 2023 y 2024 Navitas redefinió el alcance del proyecto. Contrató a la consultora internacional Netherland, Sewell & Associates (NSAI) que realizó un nuevo estudio técnico dando como resultado un aumento de valor significativo.

NSAI informó que Sea Lion podría llegar a obtener 408,1 millones de barriles brutos totales de reservas recuperables y 626,1 millones de barriles de recursos contingentes (fueron descubiertos, pero todavía no son comercialmente recuperables porque requieren más exploración). El interrogante ahora es qué hará en concreto la Argentina si quiere detener la explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.