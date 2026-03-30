Una nueva encuesta de CB Global Data encendió señales de alerta para el presidente Javier Milei: su imagen muestra un deterioro sostenido, mientras que Axel Kicillof aparece mejor posicionado en el escenario político. El relevamiento, realizado entre el 22 y el 28 de marzo, expone un cambio en el clima de opinión pública en medio de preocupaciones económicas crecientes y un peronismo que se ve competitivo de cara a las elecciones 2027.

El dato más contundente del estudio es el diferencial de imagen de Javier Milei, que se ubica en -14,1%, lo que refleja un saldo negativo entre opiniones positivas y negativas. El informe también muestra que la evaluación general del Gobierno nacional es mayoritariamente crítica: un 54,5% tiene una visión negativa, frente a un 43,9% que lo evalúa positivamente. La combinación de ambos datos refuerza la idea de que el oficialismo enfrenta un escenario más desafiante que meses atrás, cuando ganó las elecciones legislativas a nivel nacional.

Quién ganaría las elecciones 2027 si fueran hoy

En otro apartado, la consultora les preguntó a los encuestados a quién votarían si las elecciones presidenciales fueran ahora. Ante esa consulta, Milei se ubicó primero (28,3%), seguido de Axel Kicillof (24,2%), Patricia Bullrich (7,8%), Juan Grabois (6,7%), María Eugenia Vidal (5,4%), Leandro Santoro (4,7%), Dante Gebel (3,2%), Victoria Villarruel (2,8%) y Miguel Ángel Pichetto (1,4%). El 5,3% dijo que votará en blanco.

Luego, CB Global Data agrupó a los candidatos que forman parte de espacios similares. En ese escenario, un eventual frente compuesto por Milei y Bullrich cosecharía el 36,1%, mientras que un espacio integrado por Kicillof, Grabois, Santoro y Pichetto alcanzaria el 37%. En paralelo, Axel Kicillof aparece consolidado como uno de los dirigentes con mayor proyección electoral. Si bien su diferencial de imagen también es negativo (-17,2%), logra ubicarse dentro del grupo de dirigentes con mayor volumen electoral potencial. De hecho, su techo electoral alcanza el 43,1%, muy cerca del 44,3% que registra Milei. Esto lo posiciona como uno de los principales competidores en un eventual escenario presidencial.

El estudio también revela que el desgaste no es exclusivo del oficialismo. La mayoría de los dirigentes relevados presentan diferenciales de imagen negativos. Entre ellos aparecen Patricia Bullrich (-5,8%), Leandro Santoro (-3.3%), Juan Grabois (-19,8%), María Eugenia Vidal (-25,9%) y Victoria Villarruel (-32,7%).