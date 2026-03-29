Con la lupa en las encuestas, el peronismo activa su juego para 2027

Las encuestas de marzo muestran una fuerte caída en la aprobación a la gestión de Javier Milei y una incipiente recuperación de los principales referentes del peronismo. El traspaso de apoyos todavía es muy lento. Muchos dicen querer una alternativa, pero no registran a Fuerza Patria como una opción votable. “Es normal, falta un año y medio para las elecciones. Pero claramente Axel es el mejor posicionado”, respondían cerca del gobernador Kicillof. En la última encuesta de AtlasIntel apareció como el dirigente con mejor imagen y, además, el viernes recibió un espaldarazo desde Estados Unidos con el fallo por YPF. Pero no es el único. En los últimos días, el ex gobernador Sergio Uñac y el ex ministro Sergio Massa también dieron señales de querer proyectarse en el juego nacional.

El viernes, Kicillof participó de un encuentro regional progresista en Montevideo y se mostró junto al presidente Yamandú Orsi, en una clara diferenciación de lo que entiende Milei por política exterior. Apenas llegado junto a sus colaboradores más cercanos, recibió la noticia de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que le dio la razón en la expropiación de YPF. “Para nosotros es espectacular porque lo iban a usar como sambenito contra Axel toda la campaña. Durante estos años, él siguió defendiendo la decisión de expropiar mientras que otros compañeros prefirieron callarse. Ahora deben estar arrepentidos”, subrayaban desde su entorno. Con una argumentación difícil de seguir, Milei festejó el fallo e insultó a Kicillof. “El perturbado mental salió a echar culpas”, lo cruzó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

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El entredicho servirá para seguir posicionando al gobernador bonaerense como la principal referencia opositora a Milei. La encuesta de la consultora brasileña AtlasIntel, difundida esta semana junto a Bloomberg, mostró una nueva baja en los apoyos al Gobierno nacional y ubicó a Kicillof al tope del ránking de imagen, con 38% de respuestas positivas y 54% de negativas. Un diferencial de -16 puntos, mejor que el de Milei y Patricia Bullrich. “Claramente, el Gobierno viene en declive, pero las encuestas de imagen tuvieron subas y bajas en estos meses. Por eso Axel tiene que ir haciendo su caminito, todavía falta. Es como que hay mucho apuro”, analizaban en el entorno del gobernador. En esa estrategia de diferenciación, es probable que Kicillof participe esta semana de la vigilia por el 2 de abril en Ushuaia y que el 17 viaje a Barcelona para una cumbre de líderes progresistas organizada por los presidentes Pedro Sánchez y Lula, dos enemigos de la ultraderecha internacional.

En línea con esa idea de un armado “paso a paso”, en el entorno de Kicillof calificaban como “muy apurada” la propuesta del senador Sergio Uñac de realizar una interna abierta antes de fin de año para definir el candidato presidencial del peronismo, aun cuando podría beneficiarlo. La iniciativa de Uñac quedó plasmada en la carta que envió a la conducción nacional del PJ, una forma indirecta de anotarse en la discusión nacional. En esa línea ya trabaja la agrupación Primero la Patria, que integran dirigentes como Juan Manuel Urtubey, Nicolás Trotta, Teresa García, Víctor Santa María, Guillermo Snopek, Carlos Castagneto, Blanca Osuna, Juan Manuel Pedrini y Leo Nardini, entre otros. Desde ese espacio aseguran que su propuesta es “complementaria” de otros sectores y que no se posicionan contra ningún referente del justicialismo.

Como quien no quiere la cosa, desde las oficinas de Sergio Massa difundían un trabajo de las consultoras Alaska y Trespuntozero que mostraba que, por segundo mes consecutivo, se impondría sobre Javier Milei en una hipotética repetición del balotaje de 2023. Si la elección fuera hoy, Massa obtendría 52,1% contra 47,9%, según la encuesta. El ex ministro reapareció públicamente en la marcha por el Día de la Memoria y, desde su entorno, aclararon que no se movilizaría ni con Kicillof ni con Máximo Kirchner, en un gesto de distancia respecto de las disputas internas. En conversaciones reservadas, además, descartó una candidatura a gobernador, pero dejó abierta la puerta a una eventual revancha nacional. “Le tendría que ir muy mal a Milei para que Massa vuelva a tener chances. Da toda la sensación de que nada vinculado al anterior gobierno puede ganarle a La Libertad Avanza”, analizaba un dirigente peronista que trabaja en las propuestas para 2027.

Así como Primero la Patria trabaja para impulsar la candidatura de Uñac, también hay otros reagrupamientos en marcha que todavía no tienen un postulante nacional, aunque podrían más adelante construir uno propio o bien encolumnarse detrás de alguno de los que están en carrera. Entre ellos aparece el espacio que integran los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Pablo Grasso, Juan Pablo Luque y Moira Lanesan, entre otros, que en los próximos días planean un lanzamiento formal. Tras reunirse con Cristina, el diputado Miguel Pichetto comenzó a tejer su cuenta con la intención de integrar sectores conservadores dispersos.

Un dato que puede llamar la atención es que Cristina Kirchner y La Cámpora no tengan hoy un candidato nacional como referencia. "Puede ser que no haya un candidato de Cristina en 2027 y que prefieran entablar una negociación con quien tenga más posibilidades. Es conveniente hacer eso que perder", analizaba un dirigente alineado con Kicillof. Un gesto de los últimos días fue la visita de los senadores Mariano Recalde y Wado de Pedro al gobernador riojano Ricardo Quintela, en un acercamiento al peronismo del interior. Una constante de estos armados es la percepción de que Fuerza Patria tiene un fuerte déficit en su construcción federal, en provincias donde perdió muchos votos. La lógica de partido "ambacéntrico" es una crítica repetida de parte de gobernadores y dirigentes del interior.

La encuesta de marzo de Synopsis, la consultora que dirige Lucas Romero, registró un crecimiento de quienes se inclinan por un cambio de gestión en 2027: pasaron del 57,6% al 62,2%, frente a un 33,4% que considera que debe continuar el rumbo libertario. Sin embargo, dentro de esa mayoría que desea un cambio, sólo un 42,8% aseguró que votará a un candidato opositor sí o sí. En cambio, un 18,7% afirmó no encontrar una opción de cambio atractiva, entre ellos un 11,1% de quienes votaron a Fuerza Patria en octubre pasado. Ese universo podría inclinarse por quedarse en su casa el día del comicio, una tendencia que se viene repitiendo elección tras elección y que ya marcó récords de inasistencia.

En el peronismo son conscientes de esta situación. Algunos atribuyen el problema a la falta de candidatos que generen entusiasmo. Otros creen que es una cuestión de tiempo y que, a medida que se acerque el calendario electoral, se producirá la efervescencia necesaria para volver a colocar al justicialismo -en su calidad indiscutida de principal fuerza opositora- en carrera hacia la Casa Rosada. Más allá de esas diferencias, hay un diagnóstico compartido entre los distintos sectores: la necesidad de construir una propuesta atractiva que convoque a los votantes desencantados. “La primera fase debe ser unificar una agenda legislativa y de oposición que interprete claramente las demandas sociales. La segunda es avanzar en un programa de gobierno que ofrezca futuro y esperanza”, planteaba como hoja de ruta un dirigente del interior.