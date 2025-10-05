"No soy la mujer de nadie”: Tepp le contestó a Pullaro y aseguró que "es el gobernador de Milei"

Luego de que Pullaro cargara contra la cabeza de lista de Fuerza Patria a nivel local, Caren Tepp, al referirse de manera despectiva como la "mujer de Monteverde", la candidata del peronismo respondió

A pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales, la campaña está más caliente que nunca en la provincia de Santa Fe. Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro cargara contra la cabeza de lista de Fuerza Patria a nivel local, Caren Tepp, al referirse de manera despectiva como la "mujer de Monteverde", la candidata del peronismo respondió: “Yo soy Caren Tepp, pero usted es Pullaro, es el gobernador de Milei”.

El frente federal Provincias Unidas presentó el pasado miércoles en Rosario la lista de candidatos a diputados nacionales, de cara a los comicios del próximo 26 de octubre. Con un acto en el salón Metropolitano, Pullaro fue el protagonista del lanzamiento de la nómina oficialista, que estará encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO), y el diputado provincial del socialismo, Pablo Farías.

Durante su discurso, el mandatario radical dejó en claro las aspiraciones de este nuevo sello que integra junto a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). “Tenemos un objetivo trascendente que es cambiar la República Argentina. Los extremos nos quieren hacer elegir entre los candidatos de Karina y de Cristina. Queremos demostrar que hay postulantes que defenderán los intereses de Santa Fe y el interior productivo”, dijo desde el escenario. “Hay un modelo, el kirchnerismo, que no vuelve nunca más. Pero hay otro modelo a superar, porque no alcanza con el equilibrio fiscal”, agregó.

Envalentonado, Pullaro arremetió contra Tepp, representante del espacio Ciudad Futura y una de las principales figuras que tiene la oposición en la competencia electoral: "Está la mujer de Monteverde que quiere edulcorar al peronismo, pero detrás están Agustín Rossi y La Cámpora”, dijo el gobernador.

Las declaraciones de Pullaro refieren a la relación que mantiene Tepp con Juan Monteverde, también concejal de Ciudad Futura, con quien formó una familia. En las elecciones provinciales, Monteverde encabezó la lista de convencionales constituyentes del peronismo en la provincia, así como también la lista de concejales que se impuso a Unidos, el frente de Pullaro, y a La Libertad Avanza (LLA) en junio pasado.

En el peronismo reinó la incertidumbre hasta el último momento en el cierre de listas, pero se pudo llegar a un acuerdo y alcanzar la unidad: la actual concejala rosarina encabeza la nómina y el histórico Agustín Rossi ocupa el segundo lugar. Alejandrina Borgatta de La Cámpora con el tercero y Oscar "Cachi" Martínez del Frente Renovador con el cuarto.

“Hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los doce partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei y también la suya, gobernador", sostuvo Caren Tepp.

Elecciones en Santa Fe: la respuesta de Tepp a la arremetida de Pullaro

El repudiable mensaje no cayó bien en el peronismo, ni en la candidata, que salió a contestarle a Pullaro por medio de un video publicado en sus redes sociales. “Yo no soy la mujer de nadie. Yo soy Caren Tepp, pero usted Pullaro, es el gobernador de Milei”, comenzó respondiendo la concejala rosarina. “Quiero recordarle, gobernador, que además de dirigente político, usted tiene un rol institucional. Su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de la provincia. Gobierne para los que lo votaron y para los que no lo votamos también”, apuntó.

La respuesta está grabada desde un auto camino a la localidad de San Justo, donde la candidata del justicialismo participó de una serie de actividades de campaña, por el norte santafesino. “Igualmente, no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos, nuestras ideas o nuestros sueños”, siguió el mensaje. “Pero le digo algo: deje de subestimarnos, porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres que son las que hoy están sosteniendo lo que usted debería garantizar”, continuó.

Tepp aprovechó para cuestionar la gestión santafesina y remarcó que son las maestras las que “educan a nuestros hijos y usted castiga y persigue obligándolas a ir a trabajar aún estando enfermas”. La mención refiere al programa Asistencia Perfecta, que otorga un plus salarial a los y las docentes que no registran faltas durante el mes. La política, implementada con el objetivo de reducir el ausentismo, fue duramente cuestionada por los gremios docentes, que la definieron como un “presentismo encubierto”.

“Hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los doce partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei y también la suya, gobernador. Deje la campaña permanente y póngase a gobernar de una vez porque la gente está cansada de vivir tan mal. Déjenos a nosotros y a nosotras la tarea de pelear contra quienes tengamos que pelear”, expresó Tepp. “Una última cosa que le quiero decir: las causas del justicialismo no se edulcoran ni se matizan. Se levantan y se llevan como bandera a la victoria”, finalizó.