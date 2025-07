Monteverde a Pullaro, sobre la Constitución: "Su objetivo es conseguir la reelección"

Juan Monteverde habla ante la mirada del gobernador, Maximiliano Pullaro.

El concejal electo de Rosario y convencional constituyente de la provincia de Santa Fe, Juan Monteverde, opinó que el "principal objetivo" del oficialismo de Maximiliano Pullaro con la nueva Constitución es que el gobernador "consiga su reelección".

"Le hago un llamado al gobernador, que todos sabemos que el principal objetivo de esta reforma es que consiga su reelección. Y que tiene una mayoría ajustada para conseguirla", dijo Monteverde el lunes en la apertura de la Convención Constituyente. Justo adelante suyo estaba sentado Pullaro, quien se dio vuelta para que se vieran cara a cara.

Luego, el concejal expresó: "Por eso, el llamado que le hago es que, si ya consiguió esa reelección, si es un estadista, si quiere discutir el futuro, está obligado a ceder en todo el resto. Y cuando digo en todo el resto, digo en todo el resto. Para que cada uno de los sectores podamos hacer un aporte circunstancial a este debate importante y que todos salgamos sabiendo que aportamos algo a eso, para que esta Constitución tenga la legitimidad del 100% de la ciudadanía que fue a votar y no del 30% que lo eligió a usted. Es su responsabilidad que eso así sea".

"Si todos somos escuchados, si todos podemos hacer un aporte, al final de esta convención vamos a poder decir que esta Constitución es legítima y nos representa a todos más allá de los partidos. Si se impone una mayoría ajustada va a ser una Constitución de una facción y va a durar los consensos de una facción", siguió y agregó: "Yo quiero que esto dure mucho, es nuestra voluntad".

La jura de Juan Monteverde como convencional constituyente.

El impacto en la participación electoral

Además, Monteverde planteó que la legitimidad de la Constitución puede impactar en la participación electoral en el futuro. "Podemos sacar una Constitución que nos represente a todos porque, si no, cuando salgamos de acá, la crisis va a ser más grande y en la próxima elección no va a votar el 50%, sino que va a votar solamente el 30%, y así no gana nadie"

"Le hago gobernador ese llamado, y le hago el llamado a todas las fuerzas democráticas de esta provincia", concluyó el ex candidato a intendente de Rosario.