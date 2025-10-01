Los gobernadores levantaron el federalismo y apuntaron sus críticas a Milei

Los seis gobernadores alineados en el espacio Provincias Unidas volvieron a mostrarse juntos en el acto de lanzamiento de campaña en Chubut, con Ignacio Torres como anfitrión y Juan Schiaretti como bastonero. Renegaron del calificativo de "tercera vía", conocedores que en los últimos tiempos la avenida del medio no suele atraer las mayorías populares. En cambio, plantearon la representación del federalismo ante un poder central con excesiva preeminencia del AMBA y, si bien repartieron críticas entre libertarios y kirchneristas, se mostraron como eln modelo opuesto al de Javier Milei y la timba financiera. "Hay que darle un mensaje al Gobierno nacional para que cambie de rumbo", plantearon desde el escenario para reclamar el voto en las elecciones del 26 de octubre. Curiosamente, la mayoría de estos gobernadores el año pasado le facilitaron mucho las cosas al Ejecutivo en el Congreso.

El primer dato fue que volvieron a estar Schiaretti y los seis gobernadores en el mismo escenario: Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Habían trascendido algunas diferencias de criterio en el armado interno y también hubo quien buscara diferenciarse respecto a su relación con el Ejecutivo. Pero ahora, ya ingresando en el mes final de campaña y con la idea en firme de posicionarse como un espacio que apunta al poder en 2027, los mandatarios pulieron diferencias y convinieron la necesidad de polarizar contra Milei, que viene con las acciones a la baja. Vidal no había participado de los últimos dos encuentros y su último tuit fue para aclarar que no apoyaba el