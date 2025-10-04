Milei tuvo que cancelar una recorrida en Santa Fe en medio del narco escándalo

En medio del terremoto político que causó el escándalo de José Luis Espert y sus vínculos con el empresario procesado por narcotraficante Fred Machado, el presidente Javier Milei tuvo que cancelar una vez más una recorrida por una protesta en su contra. El mandatario tenía previsto una caminata de campaña por el centro de la ciudad de Santa Fe pero tuvo que suspenderla y quedarse en un hotel porque un grupo de manifestantes se trenzó a golpes y empujones con seguidores libertarios.

Milei fue recibido antes del mediodía por un grupo de seguidores en el Aeropuerto de Sauce Viejo y luego fue a un hotel para alistarse y recorrer más tarde el centro de la ciudad con una comitiva de dirigentes libertarios y candidatos.

Sin embargo, en la peatonal San Martín, comenzaron a congregarse manifestantes con pancartas y cánticos contra el Gobierno. "Fuera, fuera, fuera facho fuera", se escuchaba a un grupo cantar frente a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que aguardaban al Presidente. La tensión aumentó hasta que se trenzaron a golpes y empujones. Un gazebo de los libertarios fue destrozado y hubo al menos dos detenidos por las fuerzas de seguridad.

Noticia en desarrollo