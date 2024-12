Asistencia Perfecta: docentes denuncian que el programa de Pullaro representa una medida "extorsiva"

El primer año de Maximiliano Pullaro al frente de la Gobernación estuvo marcado por su enfrentamiento con los sindicatos docentes, lo que generó un clima de tensión y jornadas de protesta durante gran parte de 2024. Para hacer valer sus polémicas medidas y evitar más paros, el mandatario radical estableció Asistencia Perfecta, un programa considerado discriminatorio hacia las mujeres.

En un contexto de crisis económica que sufre la provincia de Santa Fe, el máximo mandatario provincial decide profundizar el ajuste al sector educativo. En ese sentido, la cuestionada reforma previsional sancionada en septiembre perjudica considerablemente a los trabajadores, tanto por las modificaciones sobre el sistema para poder jubilarse como por las cuestiones concretas y relacionadas al salario.

En ese marco de pérdida de poder adquisitivo, la última oferta que puso sobre la mesa la administración provincial estableció un pago fraccionado para el último trimestre del año: 6% en octubre, 3% en noviembre y otro 3% en diciembre. Sin embargo, esta no fue bien recibida por los maestros del sector estatal nucleados en Amsafé, que tuvieron que conformarse con ese incremento debido a que el Gobernador cerró la discusión de manera abrupta y lanzaron un plan de lucha sin paros.

Desde la entidad gremial aseguraron que el Gobierno provincial impone "todas las condiciones, no escucha el reclamo y provoca desánimo en los trabajadores". Tal es así que Pullaro logró desinflar las medidas de fuerza a través del Programa Asistencia Perfecta, que otorga un bono mensual (de $57 mil) y trimestral a los docentes que no registren faltas durante esos períodos. En el último mes del año, más de 50 mil docentes cobrarán el monto correspondiente al premio mensual.

No obstante, el gremio de docentes privados de Santa Fe, Sadop, que aceptó "con disconformidad" la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, denuncia que esta política carece de perspectiva de género y afecta especialmente a aquellas docentes que deben tomar licencias relacionadas con tareas de cuidado y maternidad. El pasado viernes, el gremio realizó un "maternazo" frente a Casa de Gobierno.

Asistencia Perfecta: advierten que la medida de Pullaro es "extorsiva" y carece de perspectiva de género

Cecilia Santamaría, secretaria adjunta de Sadop Santa Fe, calificó la Asistencia Perfecta como una medida "extorsiva", con una "ausencia total de perspectiva de género" y que "condiciona el derecho a maternar". "Si las mujeres que asumimos el trabajo de cuidado, pedimos licencia por cuidado de hijos enfermos, personas con discapacidad o por violencia de género, perdemos el premio a la Asistencia Perfecta", aseguró Santamaría.

"Si pedimos franquicia por lactancia o licencia por maternidad, este ingreso o premio se pierde. Entonces, las mujeres que estamos maternando, cobramos menos que los hombres o que cualquier docente que no esté transitando ese momento de la vida", manifestó la secretaria en diálogo con AIRE de Santa Fe.

Asimismo, afirmó que "es una medida totalmente discriminatoria hacia las mujeres en general". Y agregó: "El 80% de nuestro sector son mujeres y somos también las que, históricamente, hacemos el trabajo de cuidado. Se refleja que las mujeres ejercen este derecho a licenciar por todo lo que implica el trabajo de cuidado".

Para Santamaría, "el pedido de las licencias o franquicias por lactancia han descendido porque las mujeres prefieren cobrar en este momento de crisis, antes que perder el ingreso".

Pullaro confirmó que no habrá titularizaciones docentes en 2024

A fines de octubre, el gobernador Pullaro planteó la búsqueda para hacer más eficiente la utilización de los recursos provinciales y anunció que no realizará titularizaciones en 2024, que no eran suspendidas desde el 2008. La medida generó una fuerte reacción por parte de Amsafé, que advirtió que estos procesos de designación "no son un trámite burocrático, son un derecho conquistado por los trabajadores de la educación".

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, apuntó contras las políticas del mandatario radical y advirtió: "Queremos decirle al Gobierno que los traslados y las titularizaciones no son un trámite burocrático, son un derecho conquistado por los trabajadores de la educación".

Alonso subrayó que el gremio busca concientizar a la comunidad educativa sobre la “política de ajuste” que, según él, afecta tanto a los trabajadores como a la calidad de la educación pública: “Lo que hace el Gobierno con la decisión de no darle continuidad al concurso de titularización es cercenar el derecho de 1,200 maestros que podían titularizar", afirmó.

"Estamos preocupados no solo porque el Gobierno incumplió con su contrato electoral, sino también porque hay una política de ajuste feroz a los trabajadores que también afecta a la escuela pública”, dijo Alonso.