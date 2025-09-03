A cuatro días de las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei encabezará esta tarde el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un club de barrio de la localidad de Trujui, en el partido de Moreno, donde se teme que puedan volver a darse manifestaciones en su contra como ya sucedió recientemente en Lomas de Zamora y en Corrientes. La gestión libertaria, que llega golpeada en medio de la escalada del caso Spagnuolo, la suba del dólar y la intervención del Tesoro Nacional, fue advertido por la Provincia de Buenos Aires ante la falta de condiciones de seguridad para realizar este evento.
Milei cierra su campaña bonaerense en Moreno y temen por protestas
Tras los episodios en Lomas de Zamora y Corrientes, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense advierten por las condiciones de seguridad del sitio donde se realizará el acto y afirman que “están descuidando al presidente”. Será en el Club Villa Ángela y habrá un operativo organizado por Casa Militar y Policía Federal Argentina (PFA).
El Tesoro vende dólares y dispara un doble riesgo
El Tesoro comenzó a desprenderse de dólares para contener las presiones cambiarias. Es una medida desesperada que refleja la debilidad estructural del plan económico de Milei y Caputo. Con vencimientos en pesos y en moneda extranjera cada vez más pesados, riesgo país cerca de 900 puntos y sin acceso al crédito internacional, irrumpe el peligro de la doble D: Devaluación + Default.
En otra movida financiera desesperada para evitar el naufragio, el equipo económico anunció que el Tesoro Nacional intervendrá directamente en el mercado de cambios, una jugada que pone en evidencia la creciente presión cambiaria que está acorralando al gobierno de Milei.
La fenomenal crisis económica que generó Milei en la provincia de Buenos Aires
El ajuste del gobierno libertario rompió la economía en la región más poblada del país. El domingo, La Libertad Avanza juega una final electoral en una provincia que se mueve al compás de un ritmo que recuerda a la pandemia. Falta de empleo, salarios desplomados e industrias colapsando.
Las consecuencias del modelo económico del gobierno de Javier Milei se perciben en todas las regiones del país, pero en la provincia de Buenos Aires se concentra buena parte del impacto por la enorme población que alberga. Este domingo, el territorio bonaerense será el escenario de una contienda electoral vital para el rumbo político y económico de La Libertad Avanza, enmarañado en una red de conflictos que incluyen denuncias de corrupción y crisis cambiaria. La parada será brava por los números en rojo que presenta la provincia, con desempleo al alza, industrias en colapso e ingresos deprimidos que planchan el consumo.
$Libra, interpelaciones y audios: otra jornada incómoda para los Milei en el Congreso
La comisión investigadora por la cripto moneda pidió que Karina Milei comparezca, a la vez que se pidió un informe escrito al presidente Javier Milei. Además, la comisión de Libertad de Expresión se reunió para respaldar a los periodistas que difundieron los presuntos audios de la secretaria General de la Presidencia.
Las comisiones de la Cámara de Diputados le dieron un martes de tensión a Milei. La comisión investigadora $Libra citó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios y le exigió respuestas al presidente Javier Milei, mientras que la comisión de Libertad de Expresión se reunió -rompiendo el bloqueo de La Libertad Avanza (LLA)- para que expongan los periodistas que difundieron los presuntos audios de la hermana del Jefe de Estado en la Casa Rosada.
Los sindicatos industriales denunciaron la agudización de los despidos en las fábricas
El diagnóstico de los sindicatos industriales es demoledor. Un 86% considera que la situación económica empeorará y el 70% denuncia una agudización de los despidos. La apertura de las importaciones, las altas tasas de interés y el endeudamiento externo detrás de lo que denuncian como un "colapso productivo".
“Pocos se acordarán, pero nuestro sindicato se encontraba el 18 de diciembre de 2001 en la puerta de la Cancillería argentina, estábamos tirando zapatillas en protesta contra la apertura importadora del momento. (Como en la previa del estallido de la Convertibilidad) La Argentina no tiene una política industrial”. Al día siguiente del recuerdo evocado por Agustín Amicone, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), el colapso. Nada de lo que perezca azaroso, lo es.
En Casa Rosada ya advierten por la crisis económica y Milei convocó a todo su Gabinete
Tras anunciar sorpresivamente que se intervendrá para contener al dólar, una de las personas más importantes del Gobierno se sinceró: "Es un período de zozobra, con mucho ruido y en un momento de inestabilidad política". Este miércoles, el Presidente se reunirá con todos sus ministros en Balcarce 50. Tuvo que suspender su visita a Fátima Florez en Las Vegas.
El Gobierno vive momentos de crisis, tanto política como económica. En ese contexto, hoy rompió el acuerdo con el FMI e intervendrá para contener el dólar. Una de las personas más importantes del Gobierno se sinceró ante El Destape: "Es un periodo de zozobra, con mucho ruido y en un momento de inestabilidad política". El presidente Javier Milei convocó para este miércoles a una reunión de Gabinete en Casa Rosada y se juntará con todos sus ministros en Balcarce 50. Tuvo que suspender su visita a Fátima Florez en Las Vegas. Igualmente, el mandatario sostuvo su viaje a Estados Unidos.