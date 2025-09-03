A cuatro días de las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei encabezará esta tarde el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un club de barrio de la localidad de Trujui, en el partido de Moreno, donde se teme que puedan volver a darse manifestaciones en su contra como ya sucedió recientemente en Lomas de Zamora y en Corrientes. La gestión libertaria, que llega golpeada en medio de la escalada del caso Spagnuolo, la suba del dólar y la intervención del Tesoro Nacional, fue advertido por la Provincia de Buenos Aires ante la falta de condiciones de seguridad para realizar este evento.