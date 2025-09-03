La caja de Karina: denuncian aumento exponencial del presupuesto que maneja la hermana del presidente, Karina Milei

Mientras todavía resuenan los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y crece la expectativa por las grabaciones de la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei que la Justicia frenó con una censura previa, una nueva denuncia explotó este miércoles contra la hermana del Presidente. Una agencia que está bajo su órbita vio cuatriplicar su presupuesto de 2023 a 2024 y, hasta el día de hoy, ese mismo ente, en donde designó a una persona de su extrema confianza, no informó para qué se utilizaron esos fondos el año pasado.

Se trata de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la ex Fundación Exportar, creada en los años 90 para promover el comercio y la inversión en en el país, especialmente apoyando a las PyMEs en sus exportaciones y para atraer inversiones productivas. En medio del momento más duro de la motosierra de Javier Milei, el año pasado, su hermana designó al frente de esta agencia a Diego Sucalesca, un abogado, hombre de los medios y compañero de obra de teatro que en más de una oportunidad se ha mostrado muy cercano a los dos hermanos Milei.

Los Milei con Diego Sucalesca, hoy titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Este miércoles, el programa Se Viene del streaming Azz mostró una planilla del presupuesto de la agencia que muestra la evolución a través de los años. En la imagen se vio cómo en los años 2022 y 2023, cuando estaba bajo la órbita de la Cancillería, se le habían asignado más de 1.500 millones de pesos, en el primer caso, y más de 3.000, en el segundo. El gran salto, sin embargo, llegó recién en 2024, con el inicio del gobierno de Milei que devolvió a la ex Fundación Exportar a la Secretaría General de la Presidencial. Ese año, quedó registrado que le destinaron más de 12.800 millones de pesos, una cifra que apenas fue superada este año.

Desde el programa Se Viene, recordaron que en uno de los audios de Spagnuolo, el ex funcionario y hombre de la intimidad de los Milei había dicho que Karina "quedó con una caja de Mondino", en referencia a la ex canciller. Se cree que estas grabaciones corresponden al 2024, cuando Mondino aún era parte del Gobierno (renunció en noviembre pasado) y el mismo año (en junio) en el que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional pasó de nuevo a la órbita de la Secretaria General de la Presidencia, que dirige Karina.

Según la página web, que también mostró el streaming Azz, hasta el día de hoy la ex Fundación Exportar no tiene publicada su informe de gestión de 2024 -el último es el de 2023, es decir, el de la gestión del gobierno de Alberto Fernández-, por lo que no se conoce qué se hizo con ese presupuesto cuatro veces mayor que obtuvo en pleno auge de la motosierra libertaria de Milei, cuando se detenía por completo la obra pública y se derrumbaba el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.