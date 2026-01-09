Yanina Latorre y Marixa Balli se dijeron de todo.

Marixa Balli y Yanina Latorre se dijeron de todo en las últimas horas, luego de que la primera de ellas lanzara una tenue indirecta en MasterChef Celebrity y la segunda de ellas recogiera con el guante las acusaciones en su contra. "Soy una mujer muy envidiada, entonces tengo demasiado para convidar a los que me envidian. Es una buena semana para la serpiente", manifestó la expareja de Rodrigo Bueno a la hora de presentar su plato, con la consigna de hacer uno que represente al pecado capital de la envidia.

Desde Twitter señalaron que esto fue un guiño a la esposa de Diego Latorre, que esta semana está reemplazando a Maxi López (quien viajó a Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de Lando, el segundo hijo fruto de esa relación). "Pobre Marixa, le di vida, ya me hartó. Ayer vi en Twitter que decían que yo le tenía envidia, ¿de qué? Yo creo que utiliza ese recurso para compensar. No sé si se entiende, porque quizá es muy elevado el concepto para ella", expresó la blonda en audios enviados a Ángel De Brito, que el conductor reprodujo en Bondi Live.

"Nadie sabía ni que estaba en MasterChef hasta que llegué yo. Que cocine, que haga lo que quiera. Celebro mi ayuda al emprendedor que ahora pega notas en portales. Mirá si yo voy a envidiar a Marixa Balli, ¿qué parte de ella querría yo para mi vida? No está en mi radar, lo usa para compensar lo lejos que está de mí. Vivan su vida, búsquense una carrera. Marixa Balli debería prenderle una vela todos los días a Ángel De Brito y a LAM que le diste vida, porque estaba vendiendo zapatos", concluyó.

La respuesta de Marixa Balli

Varias horas más tarde, con Ángel De Brito nuevamente como intermediario, aunque esta vez en LAM y mediante una entrevista, fue Marixa Balli quien habló al respecto. "Es fuerte como minimiza. Es su forma de pensar, que todos somos menos, que todos somos una porquería. Hay que ser consciente en algo, vos (por De Brito) también le abriste las puertas e hiciste que crezca como creció. No la voy a minimizar como hace ella, le encanta que todo el mundo esté por debajo. Sí, vendo zapatos, no los que ella compra de 1.200 dólares porque acá en Argentina, que es un país muy sufrido, hay gente de laburo. Trato de vender calzados para todo el mundo, no para los pocos".

Por otra parte, advirtió: "Tuve muchos oportunidades de casarme con grandes jugadores de fútbol y a lo mejor estaría en Europa, no hubiese seguido mi carrera artística. Pero decidí tener los pies sobre la tierra: decidí laburar; hacer 500.000 shows al año; romperme el alma como me la rompí y ser Marixa Balli, la que soy por mi esfuerzo y sacrificio". Finalmente, advirtió: "Dice cosas que yo jamás podría decir de otras personas, porque no quiero entrar en conflicto con todo el mundo, ella es una mina que se la banca. Jamás la voy a minimizar, por más que me trate de mierda como hace en este momento".