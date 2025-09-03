Con encapuchados, empieza a llegar la gente al acto de cierre de campaña de LLA en Moreno

Con la presencia de encapuchados, comienza a arribar la gente al acto de cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses, que tendrá como último orador al presidente Javier Milei. El encuentro se realizará en Moreno, pese a las advertencias por el despliegue de seguridad nacional que hizo la Provincia y mientras continúa el escándalo por la causa Spagnuolo y las filtraciones de supuestos audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El cierre de campaña del oficialismo nacional será en el predio del Club Atlético Villa Angela ubicado en la localidad de Trujui. El Ministerio de Seguridad bonaerense advirtió sobre los "graves riesgos" que implica la visita a ese lugar en Moreno, Primera Sección Electoral bonaerense. Esta mañana en una entrevista a un medio extranjero, Milei echó más leña al fuego. "Intentan matarme", lanzó.

Los canales de televisión mostraron a personas con la cara tapada con capuchas o con sus manos ingresando al predio. El Destape consultó a fuentes de LLA que desconocieron la procedencia de ese grupo. En C5N entrevistaron a un joven que dijo venir de "San Miguel" y que estaba en las inmediaciones del lugar y afirmó que "recién vino un muchacho y nos ofreció 20 mil pesos para persona para entrar" y hacer "de seguridad".

Por otra parte, fuentes de la Provincia informaron a este medio que "están todos los grupos especiales" como parte de un operativo extra en Moreno. Esto incluye un despliegue de helicópteros, motos y móviles.

Noticia en desarrollo