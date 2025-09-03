A poco más de un mes para las elecciones legislativas de 2025, el presidente Javier Milei afirmó que "el kirchnerismo y sus aliados están quemando las naves" y deslizó en un reportaje a u medio extranjero que hasta lo quieren "intentar matar". Los dichos del mandatario se conocen horas antes de que realice un evento de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un club barrial del conurbano bonaerense, donde el Gobierno provincial advirtó que no están dadas las condiciones de seguridad.

"Estamos en un momento bisagra, el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando la estrategia de Cortés, la de quemar las naves, a todo o nada, eso implica desde intentar destruir el programa económico desde el Congreso a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme", dijo Milei en una entrevista al medio francés 21News.

Noticia en desarrollo...