El diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que imagina "una derrota amplia" de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre.

"El domigo veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores", vaticinó Pichetto. "Veo una derrota amplia del gobierno", continuó.

La lista a la que hizo referencia Pichetto es la alianza que firmaron La Libertad Avanza y el PRO para los comicios legislativos. "El gobierno tiene un problema de gestión", consideró el legislador en diálogo con el ciclo "Batalla Cultural" que se emite por El Destape 1070.

"Si el Gobierno pierde las elecciones, el primer efecto es económico", explicó el legislador nacional, quien analizó: "La única herramienta que tiene es las urnas".

El escándalo de las coimas

Además, Pichetto hizo referencia al escándalo por la presunta red de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, motivo por el que fue despedido el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. "El contenido de los audios es verosímil", señaló.

"Debería haber un sistema de licitación pública para que el Estado compre los medicamentos directamente", prosiguió y agregó: "Salvando las distancias, se podría decir que la causa es parecida a cuadernos".

También se metió en la cautelar que dictó la Justicia para prohibir que se difundan en medios de comunicación audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en Casa Rosada. "Esto no es tolerable desde el punto de vista de la libertad de expresión", dijo, haciendo referencia también a la denuncia en la que el Ministerio de Seguridad pidió allanamientos a los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial.