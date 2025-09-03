Axel Kicillof, sobre las elecciones en PBA: "Una derrota obligaría al Gobierno a cambiar políticas"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este martes que un triunfo de Fuerza Patria en las elecciones provinciales del domingo obligarán al gobierno nacional de Javier Milei a cambiar sus políticas de ajuste. "Estamos competitivos", aseguró, confiado, el jefe provincial. En una entrevista con El Destape 1070, advirtió: "Yo creo que agitan el fantasma de que pierden y los mercados se van a caer. Con la torpeza e impericia que tiene este equipo económico, capaz que lo cambian después de las elecciones y cambian un poco."

El Jefe Provincial consideró "una expresión de madurez y generosidad de todos los sectores ir en unidad del peronismo", señalando que "hubo un reclamo de la sociedad que nos dice que si gana Milei hay un pelígro grande".

"No sabíamos que Karina Milei iba a propinarle tanta humillación a Macri y Cambiemos, que se iba a partir en radicales y el PRO y este, a su vez, partido. Ellos van en unidad, pero a su vez, en absorsión. Le pusieron el buzito de egresados a algunos dirigentes del PRO y ahora empezaron a leer a Hayek, Von Mises, se hicieron austríacos", ironizó.

Por otra parte, opinó sobre la recorrida de La Libertad Avanza la semana anterior, en la que la presencia de los Milei fue repudiada. Para Kicillof, "no están cuidando al Presidente" y señaló que "ha habido deficiencias en la seguridad". "Le han pedido colaboración a la Policía de la Provincia y la propia ministra (Patricia) Bullrich valoró", señaló.

Respecto al cierre de campaña de la elección bonaerense de LLA, que será mañana en Moreno, el Gobernador señaló que su ministro de Seguridad, Javier Alonso, señaló que "es un lugar donde por lo menos la Policía de la Provincia de Buenos Aires hará sus mejores esfuerzos".

"Yo encantado de que venga a cerrar la campaña, que recorra la Provincia, que haga lo que quiera", sostuvo. Sin embargo, alertó sobre que el oficialismo nacional pueda usar "electoralmente" alguna acción de repudio que pueda recibir el Presidente.

En cuanto a a cuestión económica, Kicillof señaló que con el gobierno mileista "la economía real viene barranca abajo" y que "esto viene cayendo de escalón en escalón". "Ahora estamos cayendo al 3% anual, anualizado. Este era un programa basado en dólar barato y salario bajo, apertura importadora y ajuste estructural", observó.

"Para sostener el dólar que esta gente quería sostener y al mismo tiempo dar libertad necesitás más dólares", señaló. "Ellos tuvieron 20.000 palos con el blanqueo, después 20.000 palos con el FMI y otras cositas más y después 20.000 con el dólar soja que hicieron", enumeró.

Según observó Kicillof, "su macro es profundamente recesiva" y definió al plan económico de Milei como "un programa de ajuste ortodoxo", que "genera desempleo, genera cierre de empresas, genera problemas comerciales, productivos".

"Son unos ignorantes en economía. Realmente creen que aplicando recetas ortodoxas esta economía funciona como la de un país desarrollado, Está en un mundo proteccionista haciendo libre cambio", lanzó.

Fue así que definió a las políticas económicas de Milei y Luis Caputo como "una mezcla de impericia, de miopía". "Si recorren cualquier parque industrial de la Provincia se van a dar cuenta que están destruyendo todo", alertó Kicillof, que hoy encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral en San Martín, en el marco del Día de la Industria.