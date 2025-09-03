El candidato de La Libertad Avanza por la primera sección electoral, Roberto Costa

El candidato a senador provincias de La Libertad Avanza y por la primera sección electoral, Roberto Costa, reconoció que la elección del domingo "va a ser muy difícil", tras los escándalos en los que se vio involucrado el Gobierno y que apuntan a presuntas coimas que vinculan a Karina Milei, la hermana del Presidente, y a miembros de la familia Menem.

En diálogo con El Destape AM 1070, profundizó: "Espero un buen resultado para LLA a partir de cierto cansancio que veo en la sociedad, pero el cansancio no es solo con los gobiernos anteriores. También hay una apatía para participar".

Consultado por la presencia de personas encapuchadas, dijo que "no" estaba "al tanto" e ironizó: "Me imagino que no serán del Ku Klux Klan". Sin embargo, reconoció la posibilidad de que haya infiltrados. "La organización, la forma como uno se desarrolla, cómo se trasladan dirigentes y militantes, ayuda a que todo salga bien. Esperemos que no pase lo de Junín y Lomas de Zamora", sumó.

Crece la tensión alrededor del acto de Milei en Moreno: policías, encapuchados y denuncias cruzadas

Piedrazos y tensión en la previa al al acto de cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses, que tendrá como último orador al presidente Javier Milei. El encuentro se realiza en Moreno, pese a las advertencias por el despliegue de seguridad nacional que hizo la Provincia y mientras continúa el escándalo por la causa Spagnuolo y las filtraciones de supuestos audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Mientras comenzaban a llegar militantes de LLA, grupos de personas comenzaron a ubicarse enfrente del predio protestando contra la presencia de Milei, las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los recortes en discapacidad. En ese contexto, se produjeron forcejeos y volaron piedras. Efectivos de Gendarmería se desplegaron en la zona. Según reportó el canal C5N, hubo una persona detenida.

El cierre de campaña del oficialismo nacional se realiza en el predio del Club Atlético Villa Angela ubicado en la localidad de Trujui. A la sede ya arribó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo, el candidato a primer senador de LLA por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela, entre otros. Según trascendió, miembros del gabinete están en camino.

El Ministerio de Seguridad bonaerense advirtió sobre los "graves riesgos" que implica la visita a ese lugar en Moreno, Primera Sección Electoral bonaerense. Esta mañana en una entrevista a un medio extranjero, Milei echó más leña al fuego. "Intentan matarme", lanzó.