Horas antes del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses de este domingo, el presidente Javier Milei encabezó esta mañana la primera reunión de gabinete tras las filtraciones de los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El encuentro comenzó pasadas las 9 en el Salón Eva Perón y fue la primera actividad de una agenda que incluirá el acto de cierre de campaña previsto para esta tarde en el partido de Moreno. Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

También asistieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vocero Manuel Adorni; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Se trató de la primera reunión de Gabinete desde el 19 de agosto, día que estalló el escándalo de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, y que salpican a altos funcionarios y hasta la propia Karina Milei. La última reunión de Gabinete había sido el viernes 15, cuando el Presidente compartió un almuerzo con sus funcionarios y proyectó la película “Homo Argentum”, la que también le hizo ver a los diputados aliados que fueron invitados a cenar a Olivos.

Antes del encuentro, Sturzenegger anticipó que el acto de cierre de campaña en el Club Villa Ángela formaría parte del temario. Lo hizo durante su exposición en el ciclo “Diálogos” de la Fundación Mediterránea, realizado en el Hotel Alvear. De la reunión en Casa Rosada no participó el canciller Gerardo Werthein, ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La victimización de Milei, a días de las elecciones

En paralelo, esta mañana se publicó una entrevista que el Presidente concedió el viernes pasado a un medio extranjero, en la que afirmó que "el kirchnerismo y sus aliados están quemando las naves" y deslizó que hasta lo quieren "intentar matar". Los dichos del mandatario se conocen horas antes del evento en Moreno, donde el Gobierno provincial advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad.

"Estamos en un momento bisagra, el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando la estrategia de Cortés, la de quemar las naves, a todo o nada, eso implica desde intentar destruir el programa económico desde el Congreso a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme", dijo Milei en una entrevista al medio francés 21News.