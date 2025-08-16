A más de 24 horas para que venza el plazo del cierre de alianzas de cara a las elecciones legislativas 2025, los diferentes partidos políticos continúan confirmando sus candidatos para luchar por una bancada en el Congreso el próximo 26 de octubre. Cabe recordar que se busca renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Frente a ello, de cara al cierre, se mantienen las negociaciones a contrarreloj con el objetivo de definir alianzas
Elecciones 2025 EN VIVO: se cierran las listas y definen quiénes son los candidatos
El próximo domingo se definirán las candidaturas para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Seguí en vivo: quiénes son los candidatos y cómo se configura el armado de alianzas.
De Loredo se distanció del Gobierno y dijo que "no acepta la invitación" para integrar las listas del oficialismo
El diputado nacional por Córdoba, Rodrigo de Loredo, publicó un video en X (ex Twitter) en el que marcó distancia con el Gobierno nacional, al afirmar que "el Gobierno quiere en sus listas comportamiento automático, anulación de las identidades propias y la imposibilidad de marcar diferencias". "No puedo cumplir con esos requisitos", explicó el diputado radical.
"Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios". Reconoció que si bien estaba dispuesto a acompañar al oficialismo nacional, no lo haría "a cualquier precio".
Acorralado, Milei se subió a la batalla de septiembre y va contra Kicillof a todo o nada
El Gobierno tuvo que jugar al ancho de espadas en la primera mano porque cree que un resultado malo en los comicios bonaerenses puede generar aun más ruido económico de cara al segundo round en octubre. En Casa Rosada afirman que el gobernador será el principal y único rival de Milei en los próximos años.
Javier Milei día a día cae en intención de voto y en imagen positiva. Uno de los economistas libertarios, Fernando Marull, afirmó hace horas en la red social X: "Si el Gobierno hace una buena elección (¿empate?) en PBA contra el Tren Fantasma K se va a poner linda la mervaleta. Si no, bueno". Es el problema que ven en el Gobierno con la elección en septiembre a la que no le querían dar importancia. ¿Y si sale mal? ¿Y si hay un imponderable y una derrota durísima para La Libertad Avanza?
Los Milei ya puntean los primeros números de las listas, priorizando a puros y conocidos
A dos días de que se definan los nombres para las candidaturas a diputados y senadores nacionales, La Libertad Avanza comienza a confirmar los primeros casilleros para los dirigentes pintados de violetas.
A dos días del cierre de listas para las elecciones nacionales, los nombres de las boletas de La Libertad Avanza (LLA) comienza a confirmar los nombres para el Congreso. Al igual que para la elección de la provincia de Buenos Aires, el partido de Javier y Karina Milei busca definir los casilleros de quienes buscarán las bancas en Diputados y el Senado, entre los que predominará el purismo entre las filas violetas.
Bullrich firmó su candidatura a senadora nacional de LLA: "Próxima batalla"
La ministra de Seguridad confirmó que buscará una de las tres bancas que se ponen en juego en la Ciudad de Buenos Aires para el Senado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó su candidatura a senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires. "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado", afirmó la funcionaria a través de su cuenta de X.