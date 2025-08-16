Elecciones 2025 EN VIVO: se cierran las listas y definen quiénes son los candidatos

El diputado nacional por Córdoba, Rodrigo de Loredo, publicó un video en X (ex Twitter) en el que marcó distancia con el Gobierno nacional, al afirmar que "el Gobierno quiere en sus listas comportamiento automático, anulación de las identidades propias y la imposibilidad de marcar diferencias". "No puedo cumplir con esos requisitos", explicó el diputado radical.

"Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios". Reconoció que si bien estaba dispuesto a acompañar al oficialismo nacional, no lo haría "a cualquier precio".