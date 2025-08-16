El peronismo selló una lista de unidad: encabezan Taiana en Provincia; Recalde y Hagman en Ciudad

El peronismo consiguió cerrar una lista de unidad tanto en provincia como en ciudad de Buenos Aires. En el primer caso la lista de diputados nacionales será encabezada por Jorge Taiana, mientras que en el segundo distrito Mariano Recalde y Itaí Hagman serán las cabezas de las boletas tanto para el Senado como para Diputados. Juan Grabois va tercero en una lista bonaerense con fuerte presencia del kirchnerismo duro y que también tiene representantes del massismo y del sindicalismo.

Los tiempos se aceleraron y un día antes de lo previsto legalmente, Fuerza Patria dio a conocer los primeros nombres que buscarán un lugar en la nueva composición del Congreso. Desde las 18, en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu empezaron a llegar los futuros candidatos para estampar sus respectivas firmas.

Por la provincia de Buenos Aires, de momento, El Destape pudo confirmar que el exministro de Defensa ya firmó y que la segunda candidata será Jimena López. Se trata de una exdiputada nacional oriunda de Necochea y que pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa. De hecho, el exministro de Economía le escribió minutos después de que Malena Galmarini le ofreciera formalmente ocupar el segundo lugar para ingresar a una cámara que ya integró entre 2019 y 2023.

Mientras que en la Ciudad todo parece más cerrado aunque resta saber quién acompañará a Recalde para conseguir una banca en la Cámara alta. Para Diputados irán junto al actual diputado la exministra de Trabajo Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

La decisión de que Hagman quede como primero en la cabeza de lista para Diputados permitió contener a Juan Grabois en la estructura y evitar una lista por fuera de Fuerza Patria. El resto de los nombres obedecen a acuerdos internos del peronismo porteño. Kelly Olmos está en representación del espacio del poderoso armador Juan Manuel Olmos, Santiago Roberto está alineado con el empresario y sindicalista Víctor Santa María y Lucía Cámpora es la secretaria general de la agrupación La Cámpora.

Un dato que no es menor: Hagman tenía mandato en Diputados hasta 2027, pero como es casi un hecho que conseguirá entrar y tener así banca hasta 2029 su lugar deberá ser ocupado por el que sigue en la lista que confeccionó el peronismo en 2023. En ese caso el nombre que surge es el de Javier Andrade, un exlegislador porteño que responde al sector de Máximo Kirchner.

En esa elección el peronismo consiguió cuatro diputados de los 12 que se ponían en juego. Se trató de una situación extraordinaria porque habitualmente consiguen tres bancas por lo que el desafío en las de este año, en las que se eligen 13 escaños, será repetir la misma cosecha.

En provincia de Buenos Aires elperonismo espera repetir la elección del 2021 cuando consiguió 15 bancas de las 35 en juego.