Acorralado y apurado, Milei se tuvo que subir a la batalla de septiembre y va contra Kicillof a todo o nada

Javier Milei día a día cae en intención de voto y en imagen positiva. Uno de los economistas libertarios, Fernando Marull, afirmó hace horas en la red social X: "Si el Gobierno hace una buena elección (¿empate?) en PBA contra el Tren Fantasma K se va a poner linda la mervaleta. Si no, bueno". Es el problema que ven en el Gobierno con la elección en septiembre a la que no le querían dar importancia. ¿Y si sale mal? ¿Y si hay un imponderable y una derrota durísima para La Libertad Avanza?

El Gobierno tuvo que cambiar de opinión. Creían que la batalla fundamental era octubre. Y no. Primero apareció este escollo en medio de los temblores económicos del último mes.

Por eso los libertarios tuvieron que jugar al ancho de espadas en la primera mano. Así se decidió en la mesa política de la Casa Rosada que componen La Libertad Avanza y ahora el PRO.

Milei se va a meter a full en la campaña de septiembre. Habrá varios actos más. Junín, General Rodríguez, Tres de Febrero, algunos de ellos. El Gobierno lo va a mostrar. Milei juega. Si gana, gana el Presidente. Si pierde, pierde el Presidente. Un riesgo que eligieron tomar los violetas.

Octubre quedó lejos. Si bien debería ser la elección más importante a priori porque renueva el Congreso de la Nación y se juega la gobernabilidad de Milei, el test de septiembre puede empezar a definir el de un mes después. Y un mes hoy en Argentina se transformó en una década. El tiempo para Milei pasa cada vez más lento. Cada semana es un desafío nuevo lleno de internas y problemas cada vez más grandes y graves.

La última encuesta que se dio a conocer sobre estos primeros días de agosto muestran números preocupantes para el Gobierno. Son de la consultora Reale Dalla Torre (RDT). Milei ya no llega al 40% de imagen positiva (38,6%). Y cae más en intención de voto (36,9%). El plan libertario está solo sostenido por las deficiencias de la oposición.

En Casa Rosada creen que juegan desde atrás en PBA pero que pueden sorprender en el sprint final. "Nos puede pasar como fue en CABA con (Manuel) Adorni que arrancamos así y terminamos primeros. Acá sabemos que es más complicado. Pero hoy estamos abajo, claramente", dijo una fuente libertaria a El Destape al tanto de los números.

Nadie sabe aún qué es ganar y perder en esta inédita elección. Habrá relatos de unos y otros. Todos se sabrán ganadores e intentarán dar ese gesto en el Gobierno al día siguiente. Salvo que suceda una tragedia electoral que nadie espera. Del total de los electores de Buenos Aires a priori se espera una elección pareja, donde el que gane lo hará por un margen chico (3 puntos como máximo). Luego habrá que ver las nuevas composiciones de las cámaras de diputados y senadores de PBA. Y finalmente qué secciones se pintaron de azul o violeta o por qué margen. Las claves estarán en la primera, tercera y octava secciones.

El Gobierno y un Milei jugado a todo o nada ya eligieron contrincante: Axel Kicillof. En Casa Rosada entienden que será el único y principal rival desde acá hasta el final del mandato del Presidente.

Esta será la primera batalla que los tiene a ambos casi mano a mano, a los dos totalmente comprometidos con la elección y haciendo campaña plenamente. Ambos ya empezaron a mover los peones. El 7 de septiembre se sabrá quién logró el primer jaque.