El ministro de Defensa, Luís Petri, firmó su candidatura a diputado nacional por Mendoza en las elecciones 2025. En esa provincia, La Libertad Avanza (LLA) irá en alianza con Cambia Mendoza, espacio que lidera el gobernador radical Alfredo Cornejo.

"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre", publicó el funcionario a través de sus redes.

Petri se reunió junto a Cornejo, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Pamela Verasay, el titular de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, e intendentes, donde firmaron la aceptación de las candidaturas. La actual legisladora, que reporta al Gobernador, renovará su escaño en el Congreso.

Según relató el ministro, "liderados por Milei" están "dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos". "Mi compromiso es absoluto con nuestro país, con nuestra provincia y con el rumbo que decidió el presidente", acotó.

"Quiero decirles a todos los mendocinos que voy a trabajar por una provincia que refuerce su peso en el debate nacional, defender nuestras economías regionales, apoyar a quienes producen y emprenden, y garantizar que el mérito y el esfuerzo serán reconocidos y recompensados. Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso", afirmó Petri.

El Ministro afirmó que esa pelea "es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias".

"Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023. Por eso, no podemos dar un paso atrás. Necesitamos en el Congreso personas que crean en las ideas de la libertad para sacar al pais adelante", cerró.

El gobernador radical felicitó a través de sus redes a Petri, también de la UCR, por "asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente".

"Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país. Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación"

El líder de Cambia Mendoza sostuvo que está "convencido" de que Petri "desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita".