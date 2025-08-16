Elecciones 2025: con Hagman a la cabeza, Fuerza Patria confirmó sus candidatos a diputados para CABA

Fuerza Patria confirmó sus cinco primeros nombres a horas del cierre de listas para las elecciones legislativas 2025. Según pudo confirmar El Destape, la lista en la Ciudad de Buenos Aires la encabeza el diputado nacional Itaí Hagman, seguido por la exministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos. Se completa esa terna con Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

En la Ciudad de Buenos Aires no habrá lista por afuera. En cuanto a los candidatos a senadores, será Mariano Recalde quien vaya por la renovación de su mandato enfrentando a Patricia Bullrich, la candidata de La Libertad Avanza (LLA).

Hagman, economista de 42 años, es integrante del Frente Patria Grande y cercano al dirigente social Juan Grabois, quien irá como tercer diputado en la provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Cámara de Diputados en 2019 por el Frente de Todos y fue reelecto en 2023 por Unión por la Patria (UxP). Ahora tendrá como uno de sus principales oponentes al exmagistratura que encabezará la lista a la Cámara Baja por LLA, Alejandro Fargosi.

A Hagman lo acompañará como segunda candidata Kelly Olmos, una histórica dirigente del Partido Justicialista (PJ) porteño de 73 años, quien fuera la exministra de Trabajo de la administración de Alberto Fernández.

En tercer lugar estará Santiago Roberto, el secretario de Planificación del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 52 años con paso por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).

Luego, en el cuarto lugar, sigue la exlegisladora porteña Lucía Cámpora, sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora y que lidera desde 2023 la agrupación que lleva su apellido

Cómo quedó la lista de diputados en PBA

Fuerza Patria también confirmó sus candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, que será encabezada por el exministro de Defensa Jorge Taiana. Al histórico dirigente de 75 años lo acompañará la exdiputada y presidenta del Puerto de Quequén, Jimena López. En tercer lugar aparece Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien permanecerá finalmente dentro de Fuerza Patria.

Luego completan la lista en orden de aparición Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.