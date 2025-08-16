La lista completa de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires quedó confirmada para las elecciones legislativas 2025. Con figuras de peso y referentes sociales, el espacio busca consolidarse como alternativa política en la provincia más poblada del país y derrotar a LA Libertad Avanza de Javier Milei, que llevará a José Luis Espert como cabeza.

Quiénes son los candidatos de Fuerza Patria en Buenos Aires

En estas elecciones 2025, Fuerza Patria presentó en la provincia de Buenos Aires una nómina diversa con dirigentes sindicales, referentes territoriales y figuras con trayectoria en la gestión pública. La apuesta es mostrar amplitud y representación en sectores clave y armar una lista que derrote al oficialismo nacional, en plena disputa por la renovación del Congreso de la Nación.

Los primeros 15 nombres de la lista completa

Estos son los quince candidatos principales que encabezarán la lista de Fuerza Patria en Buenos Aires:

Jorge Taiana Jimena López Juan Grabois Vanesa Siley Sergio Palazzo Teresa García Horacio Pietragalla Agustina Propato Hugo Moyano (hijo) Fernanda Díaz Sebastián Galmarini Fernanda Miño Hugo Yasky Marina Salzman Nicolás Trotta

En la lista aparecen varios dirigentes vinculados al sindicalismo, como Vanesa Siley (del SITRAJU), Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Moyano (H) (vinculado a Camioneros) y Nicolás Trotta, del riñón del titular del SUTERH, Víctor Santa María. En tercer lugar aparece el dirigente social Juan Grabois, sellando así la unidad de todo el espacio, entre otros sectores.

Quién es Jorge Taiana, el candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

Jorge Taiana es un político y diplomático argentino con una extensa trayectoria en la gestión pública y en el ámbito internacional. Nacido en Buenos Aires en 1950, es sociólogo de formación y militante peronista desde su juventud. Durante la última dictadura militar estuvo detenido. Con el retorno de la democracia, desarrolló una carrera vinculada a la política exterior: fue vicecanciller durante la presidencia de Néstor Kirchner y luego, entre 2005 y 2010, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En los últimos años, fue legislador porteño por el Frente para la Victoria y en 2019 asumió como senador nacional por la provincia de Buenos Aires, representando al Frente de Todos. En agosto de 2021, el presidente Alberto Fernández lo designó ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta diciembre de 2023.

Elecciones 2025: qué se vota y cuántas bancas renueva el peronismo

Show more

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales en todo el país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde están en juego 35 bancas de diputados nacionales. Esta jornada definirá parcialmente la futura composición de la Cámara de Diputados de la Nación, renovándose 127 escaños en tota. Por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

Del total de las 35 bancas bonaerenses que se renuevan, 15 pertenecen al bloque peronista de Unión por la Patria, que lidera la interna oficialista nacional. Esta cifra corresponde a la cantidad de diputados nacionales que UxP pone en juego proveniente de la provincia de Buenos Aires.