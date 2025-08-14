Espert encabezará la lista de LLA a diputados en PBA: quiénes serán los otros candidatos

Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires junto a Karina Milei, confirmó en Radio Mitre que "José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre". "Jose Luis es el que encabeza y va a ser la cara visible del equipo que encabece el Congreso Nacional", confirmó.

Además adelantó que "entre mañana y el domingo vamos a definir" el resto de los nombres. En ese sentido, Pareja adelantó que el segundo lugar, que será una mujer, responderá a La Libertad Avanza. El tercer lugar será para el PRO: "Seguramente sea (Diego) 'Colo' Santilli", y el cuarto lugar "va a ser para una mujer de LLA".

En tanto, Pareja también confirmó a "Alejandro Finocchiaro" como miembro de la lista, pero no adelantó el lugar. Sobre la posibilidad de que él mismo sea candidato, dijo que "dependerá de la voluntad de Karina Milei; estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy tranquilo".