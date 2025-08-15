Bullrich firmó su candidatura a senadora nacional de LLA: "Próxima batalla"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó su candidatura a senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires. "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado", afirmó la funcionaria a través de su cuenta de X.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", comenzó la ex candidata a presidenta. Según señaló, "después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado"

"Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", afirmó.

Bulrrich sostuvo que "ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza" y señaló a "esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder". "No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", afirmó.

"Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de LLA y bajo el liderazgo de (el presidente) Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", cerró

El nombre de Bullrich para la boleta de la Ciudad de Buenos Aires, en donde LLA llegó a un acuerdo con el PRO, se mencionaba, aunque no está definido quién será su sucesor en el ministerio de Seguridad Nacional. La titular de la cartera quiere a Alejandra Monteoliva, hoy Secretaria de Seguridad Nacional. Sin embargo, circulan los nombres de los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli y los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Tampoco está confirmado quién será el que acompañe a la actual ministra en la boleta de senadores. El nombre en danza es el del economista Agustín Monteverde. Así las cosas, LLA buscará engrosar las filas del oficialismo nacional, que apenas llegan a siete bancas, en el recinto que preside una adversaria política de Milei y Bullrich. la vicepresidenta Victoria Villlarruel.