Elecciones 2025: el peronismo formoseño anunció a sus candidatos para las elecciones nacionales

El Partido Justicialista (PJ) de Formosa anunció este sábado a María Graciela de la Rosa y Néstor Fabián Cáceres como candidatos titulares a diputados nacionales por el Frente de la Victoria. La decisión se tomó en el marco de una sesión extraordinaria del Congreso Provincial del PJ – Distrito Formosa, que tuvo lugar en el Estadio Centenario de la capital provincial. Como suplentes fueron oficializados Mirta Mabel Retamozo y Camilo Javier Orrabalis.

Durante el encuentro, además de aprobar la lista de postulantes, se ratificaron las alianzas electorales con otras fuerzas políticas reconocidas en la provincia bajo la denominación “Frente de la Victoria” a nivel nacional. También se refrendó la plataforma electoral y la declaración de principios del partido, se convalidó el acta de la Mesa Ejecutiva del 6 de agosto y se facultó a los apoderados a realizar los trámites necesarios para garantizar la participación plena en los comicios del 26 de octubre.

De esta manera, el justicialismo formoseño formalizó su propuesta para la Cámara de Diputados, que busca consolidar la representación de la provincia en un contexto político nacional marcado por tensiones y debates sobre el rumbo económico y social del país.

El anuncio estuvo a cargo del dirigente Fermín Caballero, quien destacó la importancia de la convocatoria. “Hoy, más que nunca, el pueblo de Formosa está demostrando su real compromiso y amor a nuestra querida provincia, que es lo que nos mantiene y nos da la fuerza de continuar por la senda del progreso y la esperanza, de la mano de nuestro Gobierno provincial”, expresó.

Caballero subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos frente al panorama nacional. “Estamos en una situación muy difícil y es necesario el trabajo mancomunado, unido y organizado, como siempre nos pide nuestro gobernador Gildo Insfrán, para llevar a la Cámara de Diputados a nuestros representantes”, señaló.

En su discurso, el dirigente advirtió sobre los desafíos que enfrenta el país. “El destino de la Patria se está jugando y nosotros desde Formosa vamos a defender lo que es nuestro. Los candidatos son personas de militancia reconocida, con solvencia y capacidad para ocupar el cargo. Con los votos tenemos que garantizar que representen no solo a Formosa, sino al destino de la Nación, hoy amenazado y puesto en riesgo por negociaciones externas”, afirmó en referencia a la gestión del presidente Javier Milei.

Qué se vota estas elecciones

Formosa se prepara para renovar sus dos bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Se trata de los escaños ocupados actualmente por Fernando Carbajal, representante del frente opositor "Democracia por Siempre", y Ramiro Fernández Patri, del oficialismo peronista encuadrado en Unión por la Patria. Ambos finalizan su mandato este año, y con ello se abre una disputa por los dos escaños del Poder Legislativo nacional.

Según NEA HOY, si se repitieran los resultados de las elecciones provinciales del 29 de junio pasado, el peronismo se encuentra con posibilidades de quedarse con ambas bancas. En ese sentido, dirigentes de la oposición ya comenzaron a preparar sus estrategias en la búsqueda de mejorar su performance electoral.

En las últimas elecciones provinciales, el Frente de la Victoria (oficialismo) obtuvo el 67,24 % de los votos para cargos legislativos locales, y ratificó el nivel de acompañamiento en toda la provincia. Por su parte, el Frente Amplio Formoseño (FAF), la coalición opositora que integran radicales, macristas y otros sectores, logró alrededor del 20,75 %. La tercera fuerza, La Libertad Avanza, cosechó un 11,15 %. Sumando las dos principales expresiones opositoras, FAF y LLA, se llega a un 31,9 %, cifra relevante pero insuficiente ante el avasallante resultado obtenido por el oficialismo.