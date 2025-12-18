Actor contó su diagnóstico de VIH.

El mundo del cine quedó conmocionado tras la revelación pública que hizo un actor y director reconocido por su mirada provocadora y personal. A través de un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales, el artista anunció que vive con VIH y explicó que decidió romper un silencio que, según sus propias palabras, fue “desagradable y doloroso” durante muchos años.

¿Quién es el actor que contó que tiene VIH?

Se trata de Eduardo Casanova, un actor y director español que trabajó en Señor, dame pacienca y dirigió Pieles y La Piedad. Su diagnóstico lo contó en sus redes sociales.

“Tengo VIH. Hoy rompo este silencio después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH”, escribió Casanova, dejando en claro que su decisión no fue impulsiva ni forzada. Por el contrario, remarcó que eligió el momento y la forma: “Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”.

Lejos del tono confesional clásico, el actor subrayó la dignidad como eje central de su anuncio. “Sobre todo, lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”, afirmó, apuntando directamente contra el estigma social que aún pesa sobre quienes conviven con el virus.

El cine como herramienta para romper el estigma

La revelación de Casanova no llega sola. Su confesión forma parte de un proyecto cinematográfico de gran alcance: un documental producido por Jordi Évole que se estrenará en cines en 2026. “No es un programa de televisión, es una película documental”, aclaró el actor, anticipando que se trata de una obra pensada para la gran pantalla y para abrir un debate profundo.

El film, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, está dirigido por Màrius Sánchez y Lluís Galter, con producción ejecutiva del propio Évole. Fue rodado en otoño y propone un recorrido íntimo y catártico por la experiencia personal de Casanova desde el momento en que recibió el diagnóstico. Con momentos de emoción y también de humor, el documental se presenta como un punto de inflexión en la forma de abordar el VIH en el cine español.

“Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, confesó el actor, dejando ver el alivio que significó hacer pública su historia.