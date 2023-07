Se acabó el amor: Javier Milei le declaró la guerra a Patricia Bullrich en las elecciones 2023

De los coqueteos al rechazo: por qué el libertario enfrió su relación con la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio.

Desde el ascenso en popularidad del diputado y precandidato presidencial, Javier Milei, se pudo ver cómo logró una buena sintonía con la precandidata del PRO, Patricia Bullrich, pero en los últimos días, y ya más cerca a las elecciones 2023, el líder de La Libertad Avanza enfrió su vínculo la ex ministra de Seguridad. El libertario se sumó al coro de críticas que le llovieron a Bullrich por adelantar que en un eventual gobierno suyo buscarán un "acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que nos blinde en dólares" para "abrir el cepo lo antes posible”, declaración que Milei vinculó a la negociación que llevó a adelante el ex presidente Fernando De la Rúa, previo al desastre económico y social de diciembre 2001.

"El plan de Bullrich es aún peor que el blindaje de De la Rúa, ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las LELIQs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal", comenzó Milei, en el marco de una recorrida de campaña por Rosario, en el marco del denominado "Tour de la libertad". A su vez, agregó que "la medida termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario", ya que, para el diputado y precandidato a presidente, "los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes".

También Milei sostuvo que "aducir que darán independencia del Banco Central no es garantía de nada, ya que son los mismos que el 28 de diciembre de 2017 se llevaron puestos a (Federico) Sturtzenegger cuando no les gustó el diseño de la política", en una nueva defensa del libertario al ex funcionario macrista.

Por último, le recordó a Bullrich -aunque también pudo aludir al sector de Horacio Rodríguez Larreta- que "cargan con el karma de que muchos de ellos han sido parte del fracasado gobierno de De la Rúa luego de conseguir el blindaje".

Sin embargo, la disputa no solo se circunscribe a las diferencias en el económico. Fuentes cercanas a Milei señalaron a El Destape, que "se le adjudica a ella cierto grado de participación en las operaciones que Javier tuvo este mes, entre ellos la de la AMIA".

Esto último alude al episodio ocurrido en el acto de aniversario de la voladura de la AMIA. Según el testimonio de la periodista de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, Milei habría sido increpado por su voto en contra del proyecto para declarar día de duelo al 18 de julio, en homenaje a las víctimas del atentado. Tras esto, el libertario se encargó de difundir un video de una persona que estuvo en el encuentro, que negó el supuesto encontronazo.

En una entrevista en A24 la semana pasada, además de referirse al incidente en la AMIA, Milei le endilgó a Bullrich otro episodio en Tigre, en el que una mujer lo increpó. "Estuvimos dos años trabajando para vos y dos horas de la lista nos sacaron y pusieron una persona que puso la (precandidata a gobernadora bonaerense, Carolina) Píparo, otra para trabajar con Massa", le espetó la dirigenta.

Milei dijo que le "hicieron inteligencia" para emboscarlo y señaló a la mujer como "una concejal" de la líder del "ala dura" del PRO. "Todo el verso de las ventas de candidaturas es toda gente de Bullrich. Y aviso que la banda de 'el siniestro' también juega", afirmó el libertario, en referencia al apodo con el que denomina a Rodríguez Larreta.

Las semanas posteriores al cierre de lista, Milei estuvo jaqueado por las denuncias de presunta venta de candidaturas. Por estas denuncias, el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió una investigación preliminar. Uno de los denunciantes, el empresario Juan Carlos Blumberg, lanzó nuevas acusaciones contra dirigentes y candidatos del espacio libertario.

"Alguien lo está financiando, sugirieron respecto al falso ingeniero desde el entorno del precandidato a presidente, que en declaraciones radiales había adelantado que iba a iniciar acciones legales.

Se acabó el amor

Una vez finalizado el cierre de listas, Milei en sus discursos comenzó a poner a Bullrich en el lote de los adversarios a los que cuestiona habitualmente, como Rodríguez Larreta y el precandidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa. En esa línea, el libertario señaló que esos tres son "lo mismo", para luego preguntarse "cuál es la propuesta" que tienen.

Pese a estar en espacios diferentes, los dos dirigentes de derecha profesaban elogios mutuos a invitaciones a sumarse a sus respectivos espacios. “Me encantaría, aún contra mis intereses, que la segunda vuelta sea contra (el ex presidente Mauricio) Macri o contra Bullrich porque significaría que la Argentina está girando hacia el lado correcto”, señalaba Milei en febrero de este año. Por julio de 2022, el libertario afirmaba que ex ministra de seguirdad sería "bienvenida" en su espacio, si deseaba sumarse. "Hasta podría ser jefa de gabinete. Es la única que no me mintió en toda la política", destacaba.

En el verano del 2022, Bullrich coqueteó con sumar al libertario a Juntos por el Cambio. Esos rumores encontraron freno en el sector del PRO de Rodríguez Larreta, el radicalismo y la Coalición Cívica. Fue así que en abril de ese año, la alianza opositora emitió un comunicado rechazando un potencial ingreso de Milei.

Macri fue el otro promotor del acercamiento de Milei a Juntos por el Cambio, pero su énfasis se diluyó junto con su rol como principal referente de la alianza opositora, como con el crecimiento del rechazo de los socios.

En la misma entrevista en la que dijo que Bullrich podía ser su jefa de Gabinete, Milei dijo que en un eventual gobierno suyo le daría al ex presidente "un puesto honorífico", elogiando "como se organizó el G20", en 2018. La semana pasada, en la nota de A24 donde expresó su decepción con la ex ministra de seguridad, el libertario concluyó: "El único que no me defraudó acá es Macri".

Milei, de gira

Pese al episodio de Tigre, desde el entorno de Milei negaron que las bajadas relampago en distintos lugares tengan por objetivo evitar posibles infiltrados. "El mecanismo de las recorridas llena de gente ya pasó, la idea es buscar otro tipo de acercamiento con el vecino. Si lo anunciás, se llena de tres mil militantes y no es la idea", explicaron.

El economista antiestado comenzó esta semana el denominado tour de la libertad por distintos lugares del país. Tal como se adelantó, el precandidato cuenta con un motorhome para trasladarse.

El "mileimóvil" tiene como última parada Córdoba, previo paso por Zárate, San Nicolás y Rosario. Previamente, Milei había visitado los distritos bonaerenses La Plata, Berazategui, Quilmes, Avellaneda, José C Paz, San Miguel, Vicente López, San Isidro y Tigre.

En las recorridas bonaerenses, estuvo acompañado por Píparo, mientras que en Santa Fe estuvo con la precandidata a diputada Romina Diez y el Córdoba hará lo propio con la también aspirante a entrar al Congreso, Celeste Ponce.

El 7 de agosto a las 21, casi seis días antes de las PASO, el libertario cerrará su campaña hacia las primarias con un acto en el estadio Movistar Arena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.