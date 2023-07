Bullrich: "Vamos a hacer un acuerdo con el FMI para abrir rápido el cepo"

La precandidata presidencial de JxC aseguró que, en caso de ganar, volverá al Fondo. "Con un plan serio, vamos a obtener los dólares", dijo.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que, en caso de ser electa como máxima mandataria después de octubre, volverá a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) "para abrir rápido el cepo cambiario". En esa línea, la exministra de la Alianza señaló: "Nosotros creemos que con un plan serio como el que plantemos, con horizontes de largo plazo, vamos a obtener dólares del Fondo".

En diálogo con LN+, la dirigente se refirió a la economía y principalmente, al cepo. "Nosotros vamos a abrir el cepo lo más rápido posible. En este último año, se llevó 18 mil millones de dólares; es como un pacman, un desastre. Nuestro objetivo es, bajo un programa, bajo un acuerdo con el FMI, que nos blinde dólares, vamos a abrirlo lo antes posible", manifestó. Y acotó: "¿Por qué estamos convencidos de que hay que abrirlo rápido? Porque significa que así las inversiones no esperen un año. Vamos a llevar una serie de medidas como protección a las inversiones, simplificación para trámites, un sólo dólar y un reaseguro de tener un colchón de dólares".

Asimismo Bullrich marcó que no va a resignar el cambio y que pondrán "las cosas en orden" durante su gobierno. "Los planes sociales van a durar un tiempo y van a tener una terminalidad; aquellos que hagan piquetes no van a poder seguir cobrándolos", marcó. Y sostuvo: "En cuatro años, la Argentina va a estar toda trabajando y eso va a generar un incentivo distinto. El que quiera adaptarse, bienvenido. Le vamos a dar posibilidades, cursos de capacitación. Y el que no quiere, tendrá sus consecuencias; no puede la gente que trabaja seguirle pagando a esta gente".

La precandidata, ante la consulta, remarcó que no le exigirán a la gente "que se quede en pesos" y que eliminando el cepo, "habrá un bimonetarismo". Al poder utilizar las dos monedas, Bullrich añadió que cambiarán el Código Civil "para que la gente pueda hacer contratos en cualquier moneda". A su vez, adelantó otras medidas económicas: autonomía del Banco Central, desregulación, simplificación normativa, apertura a las exportaciones y bajarán las retenciones al campo. "Hoy compras a un precio y vendes a la mitad, es un país de locos", criticó.

"La retención es el impuesto más regresivo, somos el único país en América Latina con retenciones a las exportaciones. Combatimos con Brasil, que nos saca metros de distancia. Necesitamos un país sin retenciones. Necesitamos tener superávit fiscal para bajar las retenciones lo más rápido posible", sentenció.