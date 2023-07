Elecciones 2023: paso a paso, Maslatón deschavó a Milei y reveló detalles sobre la venta de lugares en las listas

El ex aliado del libertario declaró en Tribunales por las denuncias de ventas de candidaturas. Qué significa lo que denominí un como un "franquiciado político".

El analista de mercados financieros Carlos Maslatón fue el primero de los citados a declarar ante los tribunales de Comodoro Py sobre las denuncias de presuntas ventas de candidaturas en La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lidera el precandidato a presidente Javier Milei para las elecciones 2023.

Maslatón declaró por poco más de una hora hoy ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González y denunció lo que denominó un "franquiciado político" en el espacio de su ex aliado. Desde el entorno del abogado indicaron a El Destape que explicó "teoricamente el modus operandi", que funciona como una "franquicia" en caso de querer contar con "el nombre de Milei, la foto y el león".



"Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad ni capacidad política", comenzó Maslatón en su declaración testimonial, para luego describir la existencia de "movimientos en mano" de dinero, en los que "no hay nada bancarizado". Consideró que "alguien le puso precio a las candidaturas" y advirtió que el dinero no está bancarizado y que "hay una concepción de que el cargo público electo a través de la fórmula que apoyó a Milei debe compartir los frutos con su entorno".

Maslatón afirmó ante el juez que le llegaron "por distintos lugares, de gente que no se conoce entre ellos" y que se contactan con él por su "perfil social alto" en redes sociales, denuncias de pedido de dinero a cambio de lugares en las listas. "Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que pueden aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno, la hermana (de Milei, Karina) o los operadores", detalló. Luego, explicó que a cambio del pago "se da el uso al nombre, logo y visita de Milei al lugar" y en caso de no abonar "se hace una publicación" con el nombre del libertario y "se encargan de decir que esa publicidad no es cierta".

"Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones que hay gente que pagó el canon y no integró las listas".

Maslatón dio nombres de personas que habrían denunciado el pago de candidaturas. "Una persona que se identificó como doctor Pablo Bonalpech, abogado del foro de Morón, quien está a disposición, el candidato le paga semanalmente a (el armador bonaerense) Sebastián Pareja 300.000 pesos durante los últimos cinco meses. Nadie de los que concretó lo va a reconocer". comenzó el abogado.

El ex concejal mencionó, además, a "Silvina Soria, de Avellaneda", quien le escribió "diciendo que se va del movimiento porque le pidieron 60.000 dólares para ser candidata" en ese distrito y que en Chaco, un exmilitante Martín Piccato, le dijo que "estuvieron vendiendo las candidaturas".

El ex Ucedé se refirió dos denuncias públicas de reciente actualidad, como el de la dirigente de Villa Gesell María Laura Montenegro que "habló de ventas de candidaturas por 30.000 dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredon, Alejandro Carrancio, como el recaudador". También aludió a la precandidata a diputada provincial por Entre Ríos Liliana Salinas, quien "habló de 10.000 a 40.000 dólares por candidatura" y al periodista y ex candidato a gobernador de Neuquén Carlos Eguía, introdujo "otro elemento que es la renta del cargo una vez elegido, parece que lo promueve Karina Milei, dar los contratos que dependan de ese cargo". A raíz de esto, el fiscal evalúa citar a declarar en calidad de testigos a los nombrados por el abogado en la investigación preliminar que abrió para investigar las denuncias, informaron fuentes judiciales.

Maslatón relató su vínculo con Milei hasta el momento de su distanciamiento, en el que planeaba "utilizar la base militante para construir estructura" pero "primó otro criterio". Siguiendo la declaración, al espacio libertario se incorporaron "operadores políticos", entre los que mencionó al armador nacional Carlos Kikuchi y Pareja.

"Ahí se produce una escisión donde yo también decido irme. Le propuse ir a las PASO y él lo rechazó. No quería ir a las PASO, quería manejar todo él", relató el ex concejal, que también puntualizó que el grupo de jóvenes que fundó el Partido Libertario, señaló Maslatón, "quedó descartado, hoy no componen la alianza de La Libertad Avanza". Fuentes cercanas a Milei consultadas por El Destape no dieron declaraciones sobre las declaraciones del abogado, que abandonó el espacio libertario a comienzos de 2022.

La declaración de Maslatón ante González se dio por pedido del abogado, ya que para la semana que viene tiene un viaje. El fiscal citará el martes a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la ex militante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario textil Juan Carlos Blumberg.

Milei: "Nos van a tirar con todo" y gira por Chile

Tras la catarata de denuncias, Milei se defendió señalando que, a 38 días de las elecciones, les van a "tirar con todo". "Recién empiezan. Las denuncias van a seguir. Las operaciones van a seguir. Todos los medios de comunicación durante las 24 horas se van a dedicar a pegarnos", lanzó.

En ese marco, comparó su situación con las falsas denuncia contra el ex jefe de gobierno Enrique Olivera y el ex legislador Francisco De Narváez."Que digan lo que quieran. Porque al final del día los argentinos vamos a ir a las urnas y vamos a tener que elegir si queremos seguir con los mismos de siempre que nos conducen al fracaso o si queremos hacer algo distinto", concluyó el diputado nacional.

Por otra parte, Milei viajó a Chile, donde se reunió con el ex candidato a presidente José Antonio Kast, con el que ya se mostró en otros eventos de la derecha global. El libertario argentino también se mostró junto al economista de derecha Axel Kaiser, con el que mantuvo con un encuentro con estudiantes en el Teatro Municipal de las Condes.

Para Milei, sus adversarios de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, "siguen la agenda cultural del marxismo" y, según sostuvo, lo que él denomina "la casta" está "aterrorizada por los números de encuestas que nos dan ingresando a la segunda vuelta, y ganando en cualquier escenario en el mes de noviembre".

Con información de Télam