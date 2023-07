Más denuncias contra Milei por la presunta venta de lugares en listas en las elecciones 2023

A la espera de las primeras citaciones judiciales, surgen más denuncias de presuntos cobros de postulaciones para las listas del precandidato a presidente libertario.

El escándalo de las presuntas ventas de las candidaturas en La Libertad Avanza, el espacio que lleva como precandidato a presidente a Javier Milei, sigue en escalada con nuevos testimonios, a la vez que se dará por iniciado el llamado a citaciones a la justicia de dirigentes libertarios que denunciaron hechos similares.

El diario La Nación publicó dos audios filtrados de la titular del Partido Conservador Popular y precandidata a diputada provincia de Entre Ríos por el espacio de Milei, Liliana Salinas, en los que reconoció los presuntos aportes e involucró al economista libertario, al armador nacional Carlos Kikuchi y a su mano derecha, Julio Serna.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cada candidato tiene que financiar su propia campaña, que son los aportes de campaña. Pero si de todas maneras te queda alguna duda lo podés hablar con Julio (Serna)", comenzó Salinas y que agregó: “Hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso con tiempo récord. Nosotros tenemos que empezar a armar las listas en todos lados"

En el segundo audio, la entrerriana continuó: “Tienen que en primer lugar que financiar esto. Digamos, es así. Nadie se va a sorprender. Ni Kikuchi se va a sorprender, ni Julio Serna se va a sorprender, ni el mismo Javier Milei se va a sorprender, porque Javier Milei justamente es el que le está haciendo lo mismo a los futuros candidatos. Tienen que financiar la campaña. Es así”. Salinas habló en Radio con Vos sobre su denuncia, y agregó que para las visitas de Milei al municipio se tenía que costear "todo lo que tiene que ver con el viaje, el hospedaje, la seguridad" del diputado nacional y su entorno, compuesto de "seis o siete personas".

A la denuncia de Salinas, se le suman las de dos dirigentes de Villa Gesell, Julio Kuchinsky y María Laura Montenegro, quienes afirmaron que a esta última le habrían exigido "30 mil dólares" por una candidatura.

La candidata a concejal señaló al armador de Milei en la Quinta Sección Electoral, Alejandro Carrancio, como quien le hizo este pedido, que se habría realizado en una estación de servicio YPF, en una discusión subida de tono, de la que participó Kuchinsky y un dirigente del PRO de Villa Gesell Hernán Luna. Según sostuvo Montenegro, este último le ordenó que se "callara la boca".

"Yo no pagué y me desconocen. Si yo hubiese pagado, me reconocerían", señaló Montenegro en diálogo con C5N. La dirigente además reveló que hizo una denuncia sobre el episodio en la YPF.

Ella y Kuchinsky entraron al armado libertario por el Partido Demócrata, presidido por la precandidata vicepresidente Victoria Villarruel. Según sostuvo, la diputada nacional y el armador de ese partido y candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro "están al tanto" de esta situación.

Fuentes cercanas a Milei señalaron a El Destape que no "conocen la situación". Desde el entorno de Carrancio afirmaron que éste no conoce a María Laura Montenegro, pero que "no era candidato", aunque sí a Kuchinsky, que tuvo intenciones de "ser candidato a intendente" de Gesell y que intento serlo por el espacio del abogado mediático Fernando Burlando.

Siempre según la misma fuente, en la estación de servicio YPF hubo una discusión entre Kuchinsky, la armadora libertaria en Mar del Plata Juliana Santillán y otras personas, en las que el dirigente geselino protestó por "no haber estado en la convocatoria" foto de candidatos que se hizo en Tigre a comienzos de año.

Los citados en la justicia

El miércoles, el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió una investigación preliminar para determinar si el partido LLA y Milei, cometieron algún delito. Según se difundió, dada la "gravedad institucional" de las denuncias conocidas, se ordenó la formación de una instrucción preliminar, "a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral", informaron fuentes judiciales.

Así las cosas, serán citados a declarar el exintegrante de ese partido, el ex concejal porteño Carlos Maslatón; a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la ex militante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario textil Juan Carlos Blumberg.

El ex candidato a gobernador y promotor de la "mano dura" reavivaron la polémica sobre las candidaturas en el espacio del libertario. Según afirmó, hay gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a Kikuchi, el armador provincial Sebastián Pareja, y la jefa de campaña Karina Milei, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales. Incluso, aseguró que hubo "gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares".

El libertario también anunció que iba a iniciar acciones legales contra Blumberg, ya que "no tiene ninguna prueba de lo que dijo". Desde el armado bonaerense del economista libertario tildaron al falso ingeniero de "calumniador".

Hiperactivo en redes sociales, Maslatón adelantó que se comunicó con el fiscal "ofreciendo adelantar mi visita para mañana viernes" porque la semana entrante estará de viaje. El ex aliado de Milei se distanció del libertario tras el ingreso de Kikuchi a LLA. A partín de esta salida, denunció la existencia de "un mecanismo de venta de candidaturas por plata en distintas jurisdiccciones" coordinado entre el diputado nacional y su hermana.

A comienzos de año, Zurbriggen, presidenta del espacio Generación Libertaria, anunció que su sector abandonó La Libertad Avanza y denunció el intercambio de "favores sexuales" por cargos en la estructura libertaria, una práctica que adjudicó a lo que el propio Milei denomina "la casta" política.

Fleitas forma parte en la actualidad del espacio de Milei, pero años atrás aseguró le habían pedido "todos los contratos" que le correspondían por su cargo de legisladora, que le habían hecho firmar “una carta de renuncia por anticipación" y después escribieron un documento en el que "redactaron a nombre" suyo a las personas que "supuestamente designaba en el cargo”.

Apenas se supo de la investigación de González, Milei respondió a través de sus redes: "Excelente. Todos los que dijeron barbaridades infundadas ahora van a tener que ir a sostenerlas en la Justicia. Vamos a ver si se hacen cargo".

En la misma tesitura se manifestó una voz que está al tanto del armado de LLA en diálogo con este medio. "Esta bueno, asi se dejan de hablar boludeces", sintetizó, mientras que una fuente de la provincia de Buenos Aires conjeturó que no cree que "prosperen" estas denuncias.

Milei encabezará el sábado al mediodía una recorrida por la ciudad de La Plata. Además de ser una de las primeras actividades en público posteriores al cierre de listas, será la primera tras todas las polémicas por las presuntas ventas de campaña.