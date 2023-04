Elecciones 2023: Milei busca armar su ejercito de cien mil fiscales

El diputado nacional libertario reunió a su tropa y anunció la presentación de una plataforma para los fiscales. Como juegan el voto jóven y la salida del escenario electoral del ex presidente Mauricio Macri.

Cien mil fiscales, el objetivo del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei para afirmar el voto en las elecciones presidenciales que las encuestas de intención de voto le prometen. Para esto, reunió a su tropa y presentó una nueva herramienta.

El sábado pasado, La Libertad Avanza reunió en el municipio bonaerense de Tigre a casi mil dirigentes de todo el país para presentar una página web para fiscalizar en estas elecciones. Según explicaron a El Destape fuentes al tanto de uno de los armados provinciales de Milei, a la página se ingresan los datos y, a través de geolocalización, se busca que ese potencial fiscal cuide los votos en la escuela más cercana. En el medio, esto es informado a los respectivos responsables por provincia. Dias después, desde el espacio libertario, se jactaron de que en las primera 24 horas se registraron 13 mil fiscales.

El evento fue presidido por Milei, junto a su hermana Karina y el coordinador nacional, Carlos Kikuchi. "La idea era encontrarnos, conocernos, porque somos de distintos lugares del país, mostrar hacia afuera el músculo político y presentar la plataforma para fiscalizar", resumió uno de los presentes en el encuentro.

Al igual que tras una reunión para conseguir fiscales en Santa Fe, la información de prensa difundida señaló a Karina Milei como jefa de campaña del espacio.

Una fuente con diálogo con la estructura nacional libertaria consideró que ocupa ese cargo, ya que, según explicó, la hermana del economista "se encarga de lo digital, comunicación y los actos de Javier", mientras que Kikuchi está "abocado al armado territorial, político y alianzas territoriales"

Otra fuente libertaria observó: "Como no somos un espacio que sigue las lineas generales de la política, no se si le pondría el título de jefe de campaña, porque no se tampoco si vamos a tener uno. Pero que es 'la jefe', como le dice Javier, eso sí".

Entre los presentes, estuvieron las diputadas nacionales Victoria Villarruel y Carolina Píparo - que días después rompería definitivamente el bloque con José Luís Espert-; los legisladores porteños Ramiro Marra, Oscar Zago, Lucía Montenegro, Rebeca Fleitas y Leonardo Saifert; y el diputado bonaerense Nahuel Sotelo.

También participaron el coordinador de la provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja, la coordinadora de Santa Fe, Romina Diez; los candidatos a gobernador Ricardo Bussi (Tucumán), Carlos Eguía (Neuquén), Ariel Rivero (Río Negro), César Treffinger (Chubut), Martín Menem (La Rioja) ; el ex diputado nacional de Salta Alfredo Olmedo, entre otros.

La invitación al evento, explicaron desde el armado libertario, fue en base a lo territorial con cupos por territorio. En ese marco, se produjo un confuso episodio en el que la diputada bonaerense Costanza Moragues se "colo" al evento.

"No estaba invitada, entró colada en un auto. Hubo gente que aceptó no ser invitada porque se había organizado por territorio y no por autoridad ni cargo. Así que se le pidió amablemente que se retire", comentó uno de los presentes.

A medidados de 2022, Moragues rompió la bancada de Avanza Libertad en la Legislatura bonaerense, para bautizar a su escaño con el nombre La Libertad Avanza. De esta manera, quedó un bloque de dos, con Sotelo, que respalda a Milei, y Guillermo Castello, del sector de Espert.

Escenario electoral

¿Qué votos deben cuidar el ejército de fiscales libertarios? Ante su tropa en el acto en Tigre, Milei se jactó que si fuese por los sub-40, "hoy ganaríamos en primera vuelta".

Según un trabajo de opinión pública de la consultora Clivajes en el mes de marzo realizado a nivel nacional entre jóvenes de entre 16 y 29 años, el 28,40% de los consultados se inclina a votar a "partidos liberales" por sobre el Frente de Todos (26,70%) y Juntos por el Cambio (20,80%)

Luego, en cuanto a la pregunta "con cuál de estos dirigentes políticos te sentís más representados", el 20,40% de los encuestados eligió a Milei, superando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un 14,80%.

Por otra parte, el escenario político argentino tuvo esta semana una alteración, con la cofirmación del ex presidente Mauricio Macri de que no competirá en los comicios de este año. La consultora Federico González y Asociados difundió una encuesta a nivel nacional en la última semana de marzo, ya sin el fundador del PRO en la grilla.

El trabajo de opinión pública planteó dos escenarios, uno con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otro sin ella. En el primero, Milei, que promueve la minimización del estado a través de un "plan motosierra", cosecha un 16,9% de intención de votos. Queda por debajo de la suma de las PASO de Juntos por el Cambio (38,2%) y el Frente de Todos (30,4%).

La titular del PRO, Patricia Bullrich, es la única candidata que lo supera en intención de votos, con 20,7%. En el escenario sin la Vicepresidenta, al igual que las otras dos fuerzas, Milei pierde un mínimo caudal, en este caso, un 0,2.

También la encuesta comparó dónde van los votos de Macri en tres zonas geográficas: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires e interior del país. En un promedio, Milei solo capitalizaría un 5,6%.

En la Ciudad es donde gana más votos, con un 11,8%, mientras que en Provincia y en el interior del país gana un 2,3% y 2,7%, respectivamente.