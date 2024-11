Gustavo Costas opinó sobre la interna entre Diego Milito y Víctor Blanco en Racing: "No quiero"

La 'Academia' volverá a la acción en la Liga Profesional el próximo sábado tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.

Gustavo Costas es uno de los grandes protagonistas en Racing Club por la obtención de la Copa Sudamericana: el entrenador, quien fue duramente criticado antes de consagrarse campeón del certamen continental, logró formar un equipo competitivo que incluso tiene chances de luchar en la Liga Profesional de Fútbol. Tras los festejos, el clima por las próximas elecciones en la 'Academia' que ocurrirán el 15 de diciembre comenzó a subir temperatura luego de unas declaraciones de Diego Milito que sentenció que "la obtención de títulos no tiene que ser esporádica". Estas palabras provocaron una fuerte respuesta de Víctor Blanco y la interna quedó al rojo vivo: consultado al respecto, el DT no se metió y aseguró que no quiere dividir al club por cuestiones de la política.

"A Diego Milito lo quiero mucho y yo dije la otra vez que no vine a dividir a Racing, lo vengo a poner allá arriba. A mi me importa que Racing esté bien", expresó Costas en una entrevista para "Fútbol y Rosca" en Splendid AM990. Además, le agradeció al presidente Víctor Blanco por haberlo tenido en cuenta: "Yo soy un agradecido a Víctor porque me trajo en un momento que nunca pensé". "Yo nunca quise saber nada del tema político, no quiero estar en la interna"

Costas habló sobre la obtención de la Sudamericana y reconoció a los jugadores y a los hinchas: "Justos ganadores"

Mientras tanto, Racing y Costas siguen celebrando la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, y el entrenador destacó el esfuerzo de los jugadores en el premio: "Hubo un montón de jugadores que dejaron todo en momentos muy malos". El DT incluso reconoció que estuvo a punto de irse en caso de no haber conseguido la hazaña: "Yo tenía todo diagramado para irme porque no sabía que iba a pasar esto. Mi sueño es quedarme en Racing y aparte tenemos un grupo comprometido".

No obstante, también recordó a los hinchas que estuvieron en los peores momentos del equipo que pudieron descargarse con el título: "El hincha de Racing se merece todo porque estuvo en los peores momentos y se aguantaron millones de cosas". "Es una alegría enorme haber podido compartir con mi familia cuando volví, ellos sufren más que uno", agregó. Y cerró con el enorme mérito conseguido: "La felicidad que tengo no me la va sacar nadie y si fuimos campeones es porque tengo un grupo espectacular, fuimos justos ganadores".

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Racing

Christian Devia, con el actual presidente Víctor Blanco como vicepresidente primero. Diego Milito (oposición). Miguel Jiménez (oposición).

Cuándo son las elecciones en Racing en 2024

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre. Quien se imponga en las urnas tendrá cuatro años de mandato en la institución de Avellaneda, es decir hasta finales del 2028.

Racing le da el gusto a Costas: compra a otra figura para soñar con la Copa Libertadores

Mientras Racing trata de enfocarse en la definición de la Liga Profesional de Fútbol 2024, las buenas noticias siguen apareciendo. Luego de la consagración de la Copa Sudamericana, la institución de Avellaneda comparará a Maximiliano Salas, una de las figuras sobresalientes del equipo dirigido por Gustavo Costas.

La 'Academia' comprará el pase del delantero a Palestino de Chile por 1.500.000 dólares.

Según informó este jueves DSports Radio, la dirigencia de la "Academia" ejecutará la cláusula de recisión del correntino en 1.500.000 dólares a Palestino de Chile, después de haber arribado a fines de diciembre pasado, a cambio de 200.000 dólares a préstamo por un año. El conjunto albiceleste se va preparando para afrontar el máximo certamen internacional nuevamente, más allá de quién en las elecciones presidenciales del próximo domingo 15 de diciembre.