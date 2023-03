Elecciones 2023: Píparo rompió definitivamente con Espert, tras el acuerdo con JxC

Para la diputada nacional "fue un límite" el acercamiento de su par liberal a la alianza opositora y armó su bloque. Desde el año pasado, la platense se mostraba con Javier Milei y se la menciona para posibles candidaturas.

La diputada nacional Carolina Píparo terminó de materializar su distanciamiento de su par de Avanza Libertad José Luís Espert y dejó la bancada que compartía con el liberal, para armar su bloque unipersonal.

Este martes, Píparo presentó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, en la que anunció su decisión de formar el bloque unipersonal "Buenos Aires Libre". En la misiva, la legisladora señaló que se apartó de Avanza Libertad "debido a visiones políticas incompatibles que fueron suscitándose en el último tiempo".

"Quiero expresar que tomo esta decisión basándome en la coherencia como vara rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad", consignó la diputada oriunda de La Plata.

La oficialización de la separación entre el liberal y Píparo sucedió días después del anuncio de Espert sobre su acercamiento a Juntos por el Cambio. Fuentes cercanas a Píparo señalaron a El Destape que este principio de acuerdo fue "un límite".

"Carolina se fue de Juntos por el Cambio, no va a hacer campaña por (el precandidato a presidente y jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta", señalaron, para luego recordar que la diputada apostó por un "liberalismo unido" como en la campaña de 2021, en la que Espert fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y Javier Milei por la Ciudad de Buenos Aires.

Fue Milei a quien se acercó Píparo a mediados del año pasado, cuando comenzaron a circular los rumores de acercamientos de Espert a Juntos por el Cambio. No solo lo acompañó en varias recorridas, sino que comenzó a circular la posibilidad de que la diputada sea una potencial candidata a gobernadora, habida cuenta de que el libertario no tiene nombres - hasta el día de hoy - para la boleta bonaerense.

Fuentes cercanas a Espert minimizaron la salida de Píparo. "En el poco tiempo que la conocimos a Píparo no hemos coincido en defender las ideas liberales con la intensidad, fuerza y vehemencia con la que lo hacemos desde Avanza Libertad. Para nosotros en realidad es una tranquilidad saber que si ella no está comprometida con la causa liberal y del sentido común, se aparte y siga su camino".

También le endilgaron a la ex bancaria sus "constantes cambios", recordando que "ya estuvo con (el ex gobernador Daniel) Scioli en la Provincia, luego con Cambiemos, de ahí pasó al liberalismo y ahora decidió estar sola en un monobloque". Por último, ironizaron: "Parece que todavía no encontró su lugar en el mundo".

La decisión de Píparo sobre armar un bloque unipersonal y no sumarse a la bancada de La Libertad Avanza no fue motivo de conflicto entre las partes. "Lo importante es como articulan legislativa y políticamente", explicaron desde el sector libertario. Desde las inmediaciones de la platense señalaron que la diputada "peleó mucho" por su candidatura y "se ganó la potestad" de tener su bloque y su "independencia", más allá de las coincidencias con Milei.

Por otra parte, voces del armado bonaerense de Milei señalaron a este medio que Píparo es "un activo importante del espacio" y "una cara visible" dentro del team libertario. En ese sentido, señalaron que este valor la podría colocar en carrera tanto para una eventual candidatura a la vice gobernación bonaerense o para la intendencia de La Plata. Dos voces más que trabajan en el armado de Milei se inclinaron por esta última opción.

Desde el entorno de la diputada, señalaron que la intendencia de La Plata es un deseo que tiene, pero aclararon que Píparo estará "donde lo considere el espacio".