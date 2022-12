Milei, "flojo de candidatos" en la provincia de Buenos Aires

Si bien circulan los nombres de Carolina Píparo y Victoria Villarruel, generan algunas dudas para ser quienes encabecen la boleta bonaerense. En el armado libertario se menciona la posibilidad de algún tapado, mientras se busca hacer base en La Matanza.

"Están flojos de candidatos", deslizó una fuente que integra el armado nacional del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, en referencia a quién encabezará la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires. La estrategia presidencial del legislador que quiere "dinamitar el Banco Central" se debate entre nombres que no convencen y la expectativa por instalar un posible "tapado".

En las últimas semanas comenzó a circular como posible nombre para la Provincia el de la diputada nacional Carolina Píparo, que se sumó la campamento de Milei, tras distanciarse de José Luís Espert, con quien todavía comparte el bloque de Avanza Libertad.

Desde el armado bonaerense, señalaron a El Destape que no es un tema de conversación, sino que es simplemente "una especulación de un sector interno". Otras voces reconocen que es "un nombre que suena", pero se apegaron a que por el momento "no hay nada concreto en cuanto a candidaturas a gobernador".

Fuentes cercanas al armado nacional, afirmaron que "se está hablando" de Píparo, pero advierten que "va a haber algún conflicto en algún momento". En ese sentido, recordaron una reunión reciente con el diputado del Pro Cristian Ritondo, que también tiene como objetivo la gobernación bonaerense. "Se está subiendo el precio", sugieren desde las filas libertarias.

Si bien el primer nombre para la Provincia, tras el divorcio con el ahora candidato a la gobernación Espert, era el de la diputada nacional de La Libertad Avanza Victoria Villarruel, tal como había adelantado El Destape, salieron a la luz descoordinaciones entre la construcción de la legisladora negacionista y el PD que preside y el armado de Milei.

Además de suscribir a la teoría de que Villarruel se "cortó sola", una voz del armado nacional señala que "juega" con el hecho de presidir "el sello" del PD, cosa que es trascendente a la hora de armar el frente en el orden legal.

En contraposición, desde el comando del armado libertario aclararon que La Libertad Avanza tiene abrochados en la Provincia a partidos como Unión por Todos, Partido Celeste Próvida, Partido Renovador, Unión Vecinal de San Isidro y Unión Celeste y Blanco, entre otros.

Pese a esto, desde el armado del autodenominado león libertario señalan a la candidatura de Villarruel como una "una buena intención, pero no es una opción en la mesa".

Entre idas y vueltas de distintos nombres, llegó a circular la versión que desde el espacio de Milei le ofrecieron ser candidata por la Provincia a la mediática Cintia Fernández, que aspiró a ser diputada nacional en las elecciones de 2021 y no superó las PASO.

Fuentes de la estructura bonaerense de Milei respondieron que fuentes cercanas a la mediática les ofrecieron "jugar con su apellido en la Provincia", en aras de mantenerlo en la palestra. "No más que eso", cerraron.

Entonces ¿qué opciones de posibles candidato para la Provincia manejan en el team Milei? "Buscamos un candidato distinto", expresaron desde armado bonaerense. Así como, señalaron desde el orden nacional, que el referente libertario no va a apoyar a aspirantes que no superen las dos cifras en elecciones provinciales, en la jurisdicción más populosa de la Nación buscarán a un nombre convocante o a un desconocido. Nada en el medio. "Como regla, creemos que si no llegamos con un candidato que mueva el amperímetro, preferimos ir con un cuatro de copas e ir formando un nombre para el gobierno en 2027", señalaron a El Destape.

Sin dar pistas sobre posibles nombres en carpeta, dos voces que recorren la Provincia deslizaron la posibilidad de recurrir a un "outsider". "Los estamos manejando con mucho cuidado y tratando de ser sigilosos", indicó uno de ellos, mientras que otro dio a entender que vendría "del mundo empresario, del sector gastronómico o del deportivo".

Por lo pronto, las huestes de Milei siguen armando en el territorio más populoso. Como se mencionó anteriormente, en Provincia se encuentra trabajando el coordinador en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, que reporta a Carlos Kikuchi. Además de la mencionada Villarruel y el PD, suma kilómetros el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, que construye en la Tercera Sección Electoral con su agrupación La Julio Argentino.

La Tercera es el bastión electoral del peronismo en la Provincia y, a su vez, tiene como principal foco el municipio de La Matanza. Allí la construcción política de Milei designó como coordinador al dirigente Luis Ontiveros, según confirmaron desde la comandancia del armado libertario.

Respecto a quién será el candidato a intendente de La Matanza por el espacio de Milei, una voz bonaerense señaló que "no hay" tal figura. Otra fuente dio a entender que si existe, es también un "outsider", pero no lo anuncian "para no quemarlo".