Primeros chispazos entre Milei y Villarruel por el armado bonaerense

Desde las filas del diputado libertario reconocen descoordinaciones con el Partido Demócrata, sello que en la provincia de Buenos Aires comanda la diputada nacional. Señalan que la legisladora negacionista mantiene rispideces con el coordinador nacional, Carlos Kikuchi, aunque también señalan a Karina Milei.

Tras el divorcio político del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei con su par de Avanza Libertad José Luis Espert, el libertario porteño instaló a su compañera de bancada Victoria Villarruel en la provincia de Buenos Aires, como posible candidata en la jurisdicción más poblada de la Argentina. Sin embargo, comenzaron a circular versiones de que la construcción de la legisladora negacionista tendría sus primeros cortocircuitos.

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires comenzó su instalación con la obtención de la presidencia del Partido Demócrata (PD) de la provincia de Buenos Aires y utilizó ese sello para captar distintos dirigentes y ponerlos bajo el paraguas del armado de Milei.

En ese contexto, dos fuentes que forman parte del espacio de Milei señalaron a El Destape la existencia de cruces por la coordinación del armado del PD en la Provincia, con la que comanda a nivel nacional Carlos Kikuchi. "Ella (por Villarruel) se cortó sola en Provincia", afirmó una de las voces, que agregó que la pelea de la diputada con el armador es, por extensión, una disputa con Karina Milei, hermana del mediático economista.

Otra fuente, con influencia en la estructura de Milei en Provincia, señaló que si bien se está "al tanto" del trabajo del PD en suelo bonaerense, el sello de Villarruel se encuentra "desalineado" con las estrategias de Kikuchi y su armador designado en territorio bonaerense, Sebastián Pareja.

Sin embargo, señalan, el mandato desde la superestructura y su construcción vertical es que no hay lugar para eventuales contiendas internas. "No vamos a tener internas. Y si no hay, ¿A dónde van a ir?", se preguntaron desde el armado de Milei, a la vez que chicanearon respecto a cuáles son los referentes del PD en los distritos.

Más medida, una cuarta fuente que está al tanto de la construcción territorial de los libertarios en la Provincia, sostuvo que está "todo ordenado" con los demócratas y lo que existen son "roces propios de un armado tan grande". "Milei nos dijo que Kikuchi y Pareja son los encargados del armado. Ahi nos ponemos a disposición para trabajar y aportar. Con el PD mantenemos una excelente relación", agregó.

El sello del PD, uno de los que integran La Libertad Avanza, sirvió para captar distintos dirigentes y ponerlos bajo el paraguas del armado de Milei. El caso más emblemático es el de la diputada bonaerense Constanza Moragues, que si bien pertenecía a las filas de Milei, decidió romper su bloque en la Legislatura provincial y armar su bloque de La Libertad Avanza.

En el orden nacional, el sello partidario se desplegó en varias provincias como Mendoza y Córdoba. En territorio mediterráneo, es liderado por Rodolfo Eiben, que pasó de interventor del partido a presidente del mismo. El Destape se quiso comunicar con fuentes del armado del PD y con la propia Villarruel, pero no obtuvo respuesta.

Milei en Córdoba: lazos con el campo, defensa del 1 a 1 y críticas a Juntos por el Cambio

Milei encabezó una charla en Río Cuarto, provincia de Córdoba, con entidades del agro. En esa recorrida, criticó el sistema de retenciones, defendió el plan de convertibilidad y cargó contra Juntos por el Cambio.

En el encuentro realizado en la sede de la Sociedad Rural local, asistieron el coordinador nacional Carlos Kikuchi, Karina Milei, el referente del PD de Córdoba, Horacio Eiben, los ex funcionarios menemistas Roque Fernández y Horacio Liendo, empresarios e industriales vinculados a biotecnología y maquinaria agrícola, productores agropecuarios y la Mesa de Enlace (CRA, FAA y SRA).

A Fernández, ex ministro de economía durante la convertibilidad, y Liendo los definió como "dos colosos", al igual que al padre de ese plan económico, Domingo Cavallo, a quien ya reivindicó publicamente por sus políticas neoliberales. También sostuvo que el primer gobierno de Carlos Menem fue "el mejor de la historia".

Previo a la disertación en la Sociedad Rural, Milei encabezó una conferencia de prensa junto a Fernández y Eiben. En ese marco buscó tender lazos con el sector agro, afirmando que "el campo argentino es el mejor del mundo" y que "el dólar soja un disparate".

Cuando se le insistió de que el oficialismo creen que su espacio le puede sacar electorado a Juntos por el Cambio, Milei respondió que "eso lo dicen los autoritarios de" la alianza opositora "que se creen dueños de los votos". En ese marco, lanzó: "Es una estrategia comunicacional en la que aquellos que no son funcionales a lo que quieren, los acusan de kirchneristas".

Volviendo a la alianza opositora, insistió en que "Juntos por el Cambio ya fracasó" y apuntó contra los socios del Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y el sector de "las palomas" del Pro, referenciado en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, espaciios a los que volvió a caracterizar como "de izquierda".

"¿Qué van a proponer, volver al poder para agarrar carguitos? Porque después lo van a tener a (el líder de La Cámpora) Máximo Kirchner como presidente en 2027 Si (el ex presidente) Macri, con las ideas correctas, condicionado por toda esa izquierda que tenía adentro, fue un fracaso, imaginense si gana esa izquierda", lanzó.