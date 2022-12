El polémico motivo por el que Cinthia Fernández les puso cinta en los pies a sus hijas: "No se puede"

La bailarina no lograba que sus hijas le hicieran caso y optó por un método drástico. Cinthia Fernández compartió un video en Instagram que sorprendió a sus seguidores.

Cinthia Fernández contó que reniega con sus hijas porque andan descalzas y mostró la polémica técnica que utilizó para que las niñas se pusieran calzado para caminar. La panelista de Momento D se hartó de la desobediencia de sus hijas y les pegó cinta adhesiva a sus zapatos.

"Si tu hijo vive descalzo y le vivís lavando los pies, es un método muy pedagógico el que veras a continuación en este video", escribió Fernández en la historia de Instagram que compartió, donde se la puede ver mientras rodea el pie de una de sus hijas con una zapatilla puesta con cinta para que ésta no pudiera quitárselas.

Fernández se reía a carcajadas al igual que sus hijas por la innovadora manera de hacer que no se ensucien sus pies. "La próxima vez que se saquen las crocs… No se saquen más las crocs. No, no se puede, no las podes sacar más. Vení vos Fran", concluyó la ex de Matías Defederico.

"Sigue descalza, al menos nos reímos", agregó unos minutos más tarde Cinthia Fernández, cuando su hija ya se había sacado sus zapatillas crocs y se encontraba descalza una vez más.

Cinthia Fernández sobre su acercamiento al partido de Javier Milei para las próximas elecciones

"Me contaron que a Cinthia Giselle Fernández el espacio de Javier Milei le ofreció una candidatura", enunció Fabián Doman en su ciclo de televisión de El Trece, donde Cinthia Fernández se desempeña como panelista. "Soy una cajita de Pandora, amor. Sí, es verdad. Ya tuve tres reuniones. Yo en las elecciones anteriores saqué 90 mil votos más los que me chorearon porque nunca aparecieron las boletas", respondió la bailarina sin tapujos, con expresión estupefacta por la pregunta que recibió por parte del periodista.

Cinthia contó que tiene ganas de intentar una vez más con la política porque continúa creyendo en su causa: la lucha por lo que viven las madres solteras cuyas exparejas no las ayudan en la crianza de sus hijos. "Tengo miedo porque la pasé mal, porque me amenazaron, se me cagaron de risa", agregó la celebridad de televisión.