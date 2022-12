Diana Mondino, la economista anti Estado que Milei quiere en su boleta

La economista es mencionada como posible candidata por el espacio del diputado de La Libertad Avanza, no solo a gobernadora de Córdoba, sino a la vicepresidencia. Sin embargo, pese a la afinidad ideológica, sobrevuelan las dudas sobre qué tan sólido es el vínculo con el libertario y su proyecto presidencial.

Mientras en la Cámara de Diputados comenzaba la frustrada sesión del jueves pasado, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei encabezaba una charla sobre economía, organizada por el think tank libertario Ciudadanos junto a la economista cordobesa Diana Mondino.

Además de las recurrentes apariciones en los medios de comunicación, Mondino comparte con Milei la visión liberal de la economía, con la reducción de la intervención del estado en la economía y las críticas a las políticas del Gobierno nacional.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La economista es miembro del Directorio de la cementera Loma Negra, posición que la convierte en una integrante del denominado "círculo rojo". Previamente estuvo en otras empresas como Standard & Poor, Pampa Energía y el banco Supervielle. También es decana de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA

Del vínculo del autodenominado león libertario con la vocera liberal da lugar a rumores que van desde nombrar a Mondino como una posible aspirante a gobernadora de Córdoba por el espacio de Milei, hasta que puede ser su la candidata a vicepresidente.

"No se de donde salen estas cosas. Nunca se habló, pero hace dos o tres meses comenzó a circular", señalaron a El Destape desde el entorno de la economista. De todos modos, reconocen que no la ven "en un puesto legislativo" como la presidencia del Senado. "Es una mujer que tranquilamente puede ocupar ese rol, como también para gobernadora de Córdoba", afirmaron voces que forman parte del armado libertario nacional, a la vez que añaden que Mondino "tampoco demostró ningún interés". Por otra parte, El Destape dialogó con fuentes cercanas a Milei, que fueron más tajantes: "Por el momento no hay nada hablado sobre candidaturas".

Entonces, ¿qué rol cumple Mondino con Milei y su proyecto presidencial? "La invitación de participar está, se ofreció. Diana no tiene tomada la decisión", señalaron desde las inmediaciones de la economista cordobesa. Por el momento afirmaron que "ella va acompañar desde el plan económico". Fuentes cercanas a Milei sostienen que Mondino "tiene buena relación con Javier, pero no es parte del espacio". A su vez reiteraron que "por el momento no porque no hay ninguna candidatura oficializada ni ella está lanzada en la política".

Desde las inmediaciones de Mondino señalan que ella puja por un proyecto liberal en Argentina y que "puede acompañar a cualquiera, pero la mayor afinidad es con Milei". "Está jugando a dos puntas", retrucaron fuentes del armado libertario, asegurando que Mondino "juega con Patricia (Bullrich, titular del Pro)". Como evidencia, señalan que así como tiene fotos con Milei, la economista cuenta con algunas selfies con la líder del "ala dura" del partido amarillo en estudios televisivos.

Escenario Córdoba

En los libertarios de Córdoba circulan encuestas que miden a Milei y a Mondino en la capital provincial. Según los números a los que pudo acceder El Destape, el libertario, como candidato a presidente, tiene una intención de voto del 23,8%, quedando por debajo de Juntos por el Cambio. Por debajo, quedan el "Frente de Todos/kirchnerismo" con un 12,6 y un "Peronismo Federal", con el gobernador Juan Schiaretti como aspirante a la Casa Rosada, con un 9,1.

Trasladado al voto provincial, Mondino, como candidata de La Libertad Avanza, quedaría tercera con un 12,1%, por detrás de Hacemos Córdoba, con el intendente de la capital provincial, Rodrigo Llalloyra, quedandose con un 30,7 y Juntos por el Cambio con un 27,8, con dos posibles candidatos: el senador Luís Juez y el diputado nacional del radicalismo Rodrigo De Loredo.

En este escenario, fuentes del armado libertario nacional y fuentes del sector libertario de Córdoba, coincidieron que por el momento el único candidato a gobernador lanzado bajo el paraguas libertario es Rodolfo Eiben, empresario y titular del Partido Demócrata (PD) en la provincia mediterránea.

Eiben pasó de ser interventor del PD cordobés a presidente, en una acción que fue cuestionada por un sector del partido. Pese a esto, desde Córdoba señalan que el empresario "está trabajando en su postulación" y que se erige como una "pata más tradicional" en la oferta electoral provincial del espacio libertario.

Sin embargo, señalan, se menciona también los nombres de Agustín Spacessi, presidente del Partido Libertario de Córdoba, que cobró notoriedad nacional tras golpear a un hombre en un incidente de tránsito; y la abogada Verónica Sikora, además de "outsiders" que quieren incursionar en la política, cuyos nombres mantienen en reserva.

A su vez hay un nombre más, que quizás tiene mayor proyección por fuera de los límites de la provincia mediterránea, que es el del politólogo e influencer libertario Agustín Laje, famoso por su negacionismo, sus posturas antifeministas y antiabortistas.

"Nadie habló con Laje", aclararon desde Buenos Aires. Desde Córdoba sostuvieron que "sería un candidatazo" y afirman que "si bien está trabajando", descreen que se lance "este sea el año".

La provincia mediterránea, gobernada por el peronismo cordobés desde 1999, no ahesión a la ley de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, avisan desde el sector libertario de la provincia que "es seguro" que al "candidato lo van a terminar eligiendo los cordobeses".

"Pese a que acá no hay PASO, existen mecanismo para elegir. Ninguna va a ser a dedo", aclararon, señalando que se tomarán criterios como "trayectoria" e "ideologías".

Córdoba va a las urnas para elegir gobernador en junio de 2023, cinco meses antes de las presidenciales, con lo cual. Pese a que Milei tiene nombres posibles en territorio mediterráneo, desde el armado libertario con comandancia en la Ciudad de Buenos Aires, aclararon que "si no hay un candidato local con más de dos dígitos, Javier no va a apoyar".