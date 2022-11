Milei va a las provincias patagónicas a levantar sus números más bajos

El diputado de La Libertad Avanza encabezará un acto en Neuquén en diciembre, para presentar a su candidato, un ex Coalición Cívica con denuncias de racismo. Mientras define referentes en Chubut y Tierra del Fuego, el libertario buscará en la zona del país donde tiene la imagen más baja.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei hará su primera visita como potencial candidato a presidente a una provincia del sur del país, la zona en la que tiene su peor imagen y mayor desconocimiento.

Tras su participación en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en México,el libertario encabezará un acto en Neuquén el 16 de diciembre. En ese marco, presentará a su candidato y referente en la provincia, el periodista Carlos Eguía. La flamante incorporación de la escudería libertaria proviene de la Coalición Cívica, espacio por el que fue candidato a diputado nacional en 2021.

Eguía no logró llegar al Congreso, quedando detrás del poderoso Movimiento Popular Neuquino y Cambia Neuquen, marca local de Juntos por el Cambio. En esa provincia, la fuerza de Elisa Carrió no fue con la alianza opositora a raíz de lo que consideraron "irresponsabilidad" y "falta de amplitud" del Pro y el radicalismo.

A fines de octubre, Eguía anunció su incorporación a las filas de Milei con una parrafada de críticas por Twitter hacia la comandancia de Juntos por el Cambio. "Nos venimos reuniendo hace siete meses para nada. Solo a tomar café mientras la gente tiene hambre, está angustiada, no da más. No se habla de proyectos ni propuestas. ¿Así queremos ser oposición?", se preguntó Eguía. Según sostuvo, el "peor enemigo de Juntos por el Cambio Neuquén" es su "propia dirigencia", añadiendo que son "funcionales al MPN 100%".

Hacia el fin de su hilo, se describió como alguien que levantó "las banderas de la República, la familia, las 2 vidas, la libertad, el respeto irrestricto por las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, el empleo genuinola baja de impuestos, la libre circulación y la lucha anti terrorista mapuche" y sintetizó: "Soy halcón y seguiré siéndolo".

El periodista conduce el tradicional programa radical Contrafuego, que se emite por la radio Cadena 1. A raíz de una emisión de 2021, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) realizó un informe, a raíz de una denuncia recibida en la sede local del organismo nacional

En ese momento, Eguia realizó un editorial sobre la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, en el que, según el organismo, se reprodujeron "estereotipos racistas y de género". El periodista enfureció por que la funcionaria entregó "una tablet" en "el Hospital de Plottier",

"Se nos están cagando de la risa, nuevas tecnologías: una tablet. Asco me dan, y vergüenza le deberían dar hacer quedar a todos los neuquinos como que somos unos indios con plumas que descubrimos la tablet", lanzó, para luego agregar, dirigiendose a Peve: “Renuncie ministra, no nos haga quedar como el culo a todos los neuquinos y no lleve más fotógrafos, usted no es una modelo, es una mujer que nadie sabe porque mierda está en ese Ministerio”

Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa

En el caso de Chubut, Milei sumó al empresario César Treffinger, que en las elecciones legislativas de 2021 había sido candidato a senador nacional, quedando tercero con un sello provincial. El outsider chubutense no pudo hacerse con la banca, pese a haber armado para los comicios de 2021 el Partido Independiente de Chubut (PICh) y sacar 44 mil votos.

Treffinger trabajó en varias empresas, como La Anónima, y administró estaciones de servicios YPF, pero su proyección se sustentó en la gerencia de las principales sucursales en territorio patagónico de la firma Autocrédito.

Según señalan desde las filas de Milei, en Tierra del Fuego el referente del libertario en esa provincia es Agustín Coto, que fue electo convencional constituyente por Ushuaia. El dirigente pertenece al partido Republicanos Unidos. Este espacio, en la Ciudad de Buenos Aires, es liderado por el diputado Ricardo López Murphy, mientras que la provincia de Buenos Aires se encolumna en el frente Avanza Libertad de José Luís Espert.

En el caso de Santa Cruz y La Pampa, fuentes cercanas a Milei señalaron a El Destape que "hay armado pero no referentes provinciales". En el kilómetro cero del kirchnerismo, el Partido Libertario tiene representaciones en algunas ciudades santacruceñas.

En suelo pampeano, los inicios del armado estuvieron a cargo de dos dirigentes provenientes del peronismo, Oscar Falcón y Raúl Aragonés. Sin embargo, según reportó el sitio Diario Pampa Libre, el primero se alejó, acusando al segundo de comportarse como "un patrón de estancia". A su vez, el ex candidato a senador y productor agropecuario Carlos "Caico" Montoya anunció su afiliación al Partido Demócrata, uno de los sellos que integran el paraguas de La Libertad Avanza, y expresó su respaldo al libertario.

Baja imagen

Según la consultora CB, que realizó un trabajo de opinión pública sobre distintos dirigentes en todas las jurisdicciones de la Argentina, entre las ocho provincias con números de imagen positiva más bajos para Milei están Chubut, La Pampa, Rio Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Nequén.

Parte de estos números desfavorables también se explican en un alto nivel de desconocimiento. El puesto 23 en el ranking de jurisdicciones es Chubut, donde el libertario porteño tiene una imagen positiva del 42,5% y una negativa del 32,6, mientras un 24,9 no tiene conocimiento del mediático diputado.

De abajo hacia arriba, viene La Pampa en la que Milei tiene un 43,5% de imagen positiva, un 37,1 de negativa y un 19,4 de desconocimiento. A su turno, en Río Negro el libertario tiene una aprobación de 43,7 puntos porcentuales, un rechazo de 39,5 y un 16,8 que se inclinó por la respuesta "No sabe/No contesta".

En Tierra del Fuego, Milei tiene una imagen positiva del 44,1% y un rechazo del 39,1, mientras que en Santa Cruz cosecha una aprobación de 45,9%, y una calificación negativa del 37,3 . En ambas jurisdicciones, el diputado tiene el mismo porcentaje de desconocimiento, 16,8. Por último, Neuquén tiene una valoración favorable del 46,8%, un rechazo del 35,9 y un desconocimiento del 17,3.