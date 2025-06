Cerró una fábrica de alimentos y despidió a los trabajadores.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país por las políticas que aplicó el gobierno de Javier Milei, una importante fábrica de alimentos rebozados cerró sus puertas y despidió a todos sus trabajadores. "Es un abuso", criticaron tras esta decisión.

Los empleados aseguraron que la decisión de dejarlos en la calle y sin su fuente de ingresos fue sin previo aviso y sin ninguna causa aparente. También señalaron que la compañía venía con incumplimientos.

Se trata de la empresa cordobesa “Una Mila”, de la firma “Vaca SA” que este viernes reunió a toda la planta y anunció el cierre de la fábrica. El último lunes los empleados iniciaron una protesta en las puertas de la planta de la localidad de Colonia Tirolesa, en el departamento Colón.

"Es un abuso más de los que se vienen cometiendo en este país con respecto a cómo actúan con los trabajadores", expresó Carlos Ferreyra, representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) tras el cierre de la fábrica.

Ante esta situación, Ferreyra también sostuvo que los dueños de la firma no contarían con el dinero para abonar las indemnizaciones y consideró que fue "un atropello" ya que la empresa no accedió a ninguna instancia de diálogo.

"Debería ser fundamental que empecemos a tomar conciencia de no permitir este tipo de atropellos, porque hoy vemos que los derechos de los trabajadores son cada vez más avasallados", insistió y remarcó que continuarán con el reclamo por las indemnizaciones y la posibilidad de que si alguien compra la planta, vuelva a contratar a los trabajadores.

Los trabajadores de Una Mila reclamaron en la puerta de la fábrica.

Despidos en una papelera en medio de la crisis económica que generó Javier Milei

Una histórica papelera despidió trabajadores producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. En el último año la firma redujo en varias ocasiones su plantel por la caída del consumo y la apertura de importaciones.

Desde el sindicato llevaron adelante varios reclamos y medidas de fuerza para buscar revertir la situación. Además, exigen mejores condiciones laborales y de higiene así como inversiones en la planta.

Se trata de Papelera Tucumán, que viene realizando varios despidos en los últimos meses, el último de siete trabajadores de planta que hoy está reducida en menos de 200 empleados.

"Reclamamos por la falta de cobertura de puestos de trabajo y por la incorporación de trabajadores sin experiencia ni conocimiento en la industria, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Es necesario que funcione una comisión de higiene y seguridad, y que se respeten sus informes y acuerdos", expresó el el secretario general, del Sindicato de Obreros de la Industria del Papel y Cartón de Tucumán Ramón Aguirre al medio La Gaceta.

"En momentos de crisis, tenemos que salir adelante juntos, y el diálogo es fundamental. Tenemos vocación de diálogo, aunque no sabemos cómo seguirá esto. No reincorporaron a los despedidos; sin embargo, están contratando gente. Eso demuestra que se trató de una decisión política, ya que no se presentó un procedimiento preventivo de crisis", agregó el dirigente gremial

En esa línea, respecto de los despidos y las condiciones laborales, cerró: "Entendemos que la empresa debe asumir su responsabilidad social y laboral, porque hay un convenio colectivo de trabajo que debe cumplir".