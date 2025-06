Gasly marcha decimocuarto con 11 puntos.

Alpine atraviesa un período delicado que podría decirse que inició con el anuncio de la partida de Fernando Alonso a Aston Martin a mediados del 2022, a lo que le siguió la inesperada salida de Oscar Piastri a McLaren. Tales pérdidas generó una modificación en la cúpula del equipo, la intromisión del Grupo Renault con Bruno Famin hasta que Luca de Meo optó por llamar a Flavio Briatore para su regreso a la Fórmula 1.

Inicialmente, el empresario italiano iba a ser solamente el asesor de la escudería francesa, que ya contaba por entonces con la alineación de Esteban Ocon y Pierre Gasly, pero las cosas cambiaron en esta temporada. Con Ocon confirmado para salir del equipo incluso antes del arribo de Briatore, Jack Doohan apareció como el reemplazante impulsado por Oliver Oakes, mientras que Franco Colapinto comenzaba a ser un nombre atractivo para Flavio por su nivel en Williams.

Tras la contratación del piloto argentino a principios de este 2025, se dio una serie de modificaciones importantes en el equipo galo, como la renuncia de Oakes en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y el reemplazo de Doohan por Colapinto. Como consecuencia, Briatore se convirtió en el director provisional de Alpine, que sufrió una nueva sacudida con la dimisión de De Meo en el Grupo Renault.

Ahora bien, para Gasly, esto no hace más que generar ruido en los medios de comunicación, ya que él sigue enfocado en su trabajo y confía en que todo llegará a buen puerto. Así lo reconoció en una reciente entrevista con Motorsport, en la que afirmó que incluso hay cosas positivas en lo que está sucediendo: “Confío en el proceso. Sé que generamos titulares. La gente quizás no ve en profundidad lo que pasa dentro del equipo, todos los pequeños cambios que en realidad están ocurriendo y que nos están ayudando”.

Y es que desde su arribo a Alpine, el francés ha visto mucho progreso en la sede de Enstone, aunque sabe que todo eso queda oculto a los ojos de la mayoría, por lo que no se sorprende de que el foco esté puesto en la superficie. “Los cambios más visibles no siempre son los que más impacto tienen, pero sí los que más ruido hacen y los que ve la gente desde afuera. Pero la realidad es que, desde que me uní, ha habido mucho progreso en muchas áreas”, agregó el compañero de Colapinto.

Gasly marcha decimocuarto con 11 puntos.

Alpine, con la mente en 2026

A pesar de que la idea para este 2025 es terminar lo más alto posible en la tabla de constructores, es evidente que Alpine apuesta todo a la próxima temporada, donde el cambio de reglamento pondrá a los equipos en igualdad de condiciones con un desarrollo desde cero. Ahora bien, en la sede de Enstone también representa el cambio a los motores de Mercedes, con los que debería solucionarse el problema de déficit de potencia que tienen actualmente con Renault, por lo que el foco ya comienza a ponerse directamente en 2026.