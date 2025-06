Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Tras ver el nivel que había mostrado en Williams durante la segunda parte de la temporada pasada, Flavio Briatore fue uno de los principales interesados por contratar a Franco Colapinto, incluso a sabiendas de que Alpine ya tenía confirmado a Jack Doohan. De hecho, el italiano llegó a un acuerdo con James Vowles para quedarse con el pilarense y comenzó a poner presión sobre los hombros del australiano, que no pasó de correr seis carreras en esta temporada.

Fue así como el piloto argentino tuvo su regreso a la Fórmula 1 en el GP de Ímola, desde lo que ya han pasado cuatro fechas en las que no pudo llegar a la zona de puntos. Debido a esto, Colapinto ha sido objeto de críticas tanto en medios argentinos como internacionales, sin mencionar que no todos los usuarios de las redes sociales están dispuestos a apoyarlo y son varios los que fantasean con verlo ganar una carrera.

En este contexto, quien rompió el silencio fue Briatore, que se había mantenido callado tras el GP de Canadá y finalmente apuntó contra los argentinos por impulsar los rumores sobre su posible salida de la máxima categoría. “No creo que haya ningún rumor. El equipo está bien con Franco y punto. Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”, comenzó el director de Alpine que, acto seguido, despotricó contra los periodistas.

“El problema es que la prensa publica mucha basura. La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos”, lanzó el empresario italiano. Por si fuera poco, Briatore presionó a los comunicadores para proteger a su piloto: “Si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.

Ahora bien, los periodistas son una parte del problema para Briatore, que ve en las redes sociales otra fuente de comentarios negativos hacia el joven de 22 años. “Las redes sociales están llenas de idiotas. Ustedes, que tienen un piloto de Fórmula 1, tienen que protegerlo porque es un chico joven. Ya les dije que la fecha límite es para ustedes. Necesitamos apoyar a Franco”, cerró el italiano.

Colapinto terminó decimotercero en Canadá.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Colapinto en la F1?

Tras el GP de Canadá, Franco Colapinto volverá a correr dentro de un par de semanas con el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el 27 y 29 de junio en el Red Bull Ring. Será su quinta presentación en lo que va de la temporada y nuevamente estará en un circuito conocido, puesto que corrió allí en Fórmula 3, con un podio en 2022, y en la Fórmula 2, con otro podio el año pasado.