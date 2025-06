El futuro de Briatore y de Alpine en la Fórmula 1 afectan a Franco Colapinto.

Alpine atraviesa por una situación muy delicada a nivel estructural y ello afecta el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. La escudería francesa transita por una pequeña crisis después del anuncio del CEO Luca de Meo, que se marchará el 15 de julio próximo y que abrirá un manto de dudas con relación al porvenir del equipo galo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

En semejante coyuntura, está en duda qué pasará con Flavio Briatore también. El principal asesor ejecutivo es una pata fundamental del proyecto integral, aunque la salida de De Meo del Grupo Renault también comprometió al italiano. De hecho, no se sabe si continuará de cara en el 2026, en una temporada en la que habrá cambios decisivos tanto en la estructura de cada escuadra como en el reglamento general de la F1.

Alpine sufre tras la salida de De Meo: el futuro incierto de Briatore y el panorama para Colapinto

Con el galo Pierre Gasly ya consolidado como el piloto principal, no está asegurado todavía que el argentino de 22 años continúe en la segunda butaca luego del desplazamiento del australiano Jack Doohan. Es que De Meo era muy importante en la interna, a tal punto que quien acompañó la decisión de Flavio de subir a "Colapa" y en otras determinaciones cruciales como las despedidas de Laurent Rossi -reemplazado por Otmar Szafnauer-, Bruno Famin y Oliver Oakes, último jefe de equipo en renunciar a su puesto.

Colapinto y Gasly, los pilotos titulares de Alpine hoy en la Fórmula 1.

En este contexto, quien más complicado parece estar es sin dudas Briatore. Según indicó el medio especializado alemán Auto Motor Sport, las dudas sobre la continuidad del "tano" están vinculadas a la inminente designación del sucesor de De Meo al frente de Renault. El nuevo CEO podría optar por reestructurar el liderazgo y dejar afuera al experimentado empresario. “Dependiendo de quién se convierta en el nuevo CEO de Renault, Briatore podría perder su puesto rápidamente”, indicó el sitio del deporte motor.

A todo esto, las modificaciones a nivel estructural que habrá en la Fórmula 1 en 2026 no son la excepción para Alpine. Los severos ajustes tienen que ver básicamente con utilizar los motores propios para emplear unidades Mercedes, reconvirtiéndose en un equipo cliente. Por otra parte, Renault vendió una parte significativa de las acciones de la escudería y los rumores de una retirada total del proyecto siguen vigentes en el paddock. A todo esto, Colapinto tiene un contrato por cinco temporadas, aunque una vuelta a Williams podría ser una buena opción en el peor de los casos.

La furia de Briatore con la prensa argentina: "La culpa es de ustedes"

Acerca de los trascendidos en nuestro país sobre un probable reemplazo del tester estonio Paul Aron a Colapinto en la segunda butaca, el asesor principal italiano se hartó y disparó munición gruesa:

“Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan... La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos. Si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.

“Los ingenieros están muy contentos y, como dije, pasaron mucho tiempo en Inglaterra con muchísimas horas en el simulador, cambiamos el asiento, cambiamos los pedales de freno, cambiamos mucho y hoy, finalmente, tenemos los resultados. Siempre he tenido una buena relación con Luca (de Meo). Él me incorporó al equipo. Es una persona muy inspiradora. Así que, por supuesto, me entristece mucho que nos deje. Pero estoy seguro de que tenía buenas razones para dar este paso”.