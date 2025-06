Brad Pitt sorprendió a todos y elogió a Franco Colapinto: "Es genial"

Brad Pitt llenó de elogios a Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Brad Pitt sorprendió a todos y llenó de elogios a Franco Colapinto. El gran actor estadounidense de 61 años estuvo en el evento de presentación de la película oficial de la Fórmula 1 en Nueva York (Estados Unidos) y allí compartió tiempo con el staff de Alpine. De hecho, se sacó fotos con el joven piloto argentino y con su compañero galo Pierre Gasly. Allí se conocieron todos los protagonistas.

El artista norteamericano fue consultado por Telenoche (el noticiero de El Trece) acerca del bonaerense de 22 años. De hecho, se explayó al instante sobre "Fran" a puro halago. Por su parte, el excorredor de Williams se prepara para afrontar el Gran Premio de Austria 2025 en Spielberg, con la esperanza de sumar puntos por primera vez con la escudería francesa. F1: la película promete ser un éxito taquillero en los cines a nivel mundial.

Los elogios de Brad Pitt a Colapinto tras la presentación de la película de la Fórmula 1

Pocas horas antes del estreno a nivel global del film vinculado con la máxima categoría del automovilismo, el reconocido actor de Hollywood destacó el presente del piloto argentino. Una de las estrellas de la pantalla grande internacional afirmó, con una sonrisa: “Creo que tiene un gran futuro por delante y es genial verlo de vuelta ahí...”.

Brad Pitt, Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1.

¿Qué dijo Colapinto sobre Brad Pitt?

Antes de los halagos del norteamericano a "Colapa", el propio pilarense se había divertido con el protagonista con éxitos recordados del cine. Fiel a su estilo distendido y a puro carisma, el deportista soltó que “Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack". "Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’. Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa... ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y después, conocer a Brad cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño", dijo.

Incluso, Colapinto manifestó que “fue una experiencia única caminar por la alfombra roja en Times Square y conocer a Brad Pitt". "Sin duda, fue un día que nunca voy a olvidar", profundizó. Acerca de la película, vaticinó: "Será el tema de conversación en el paddock este fin de semana y me entusiasma que todos la puedan ver”. Ya con relación a su labor profesional, sentenció: "No fue el resultado que queríamos el fin de semana en Canadá, pero avanzamos sesión tras sesión y mostramos potencial. Es un circuito que conozco bien y habrá presión para maximizar todo en la clasificación y sumar puntos en la carrera".

¿Qué es la película de la Fórmula 1?

Se trata de un film dramático de acción deportiva estadounidense de 2025 dirigida por Joseph Kosinski, escrita por Ehren Kruger. Producida por Jerry Bruckheimer, presenta el campeonato de carreras de la F1 creado en colaboración con la FIA, su organismo rector.

¿Cuándo se estrena la película de la F1?

A nivel mundial, estará por primera vez en los cines el viernes 27 de junio del 2025.

¿Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1?

La siguente final de Franco en la máxima categoría del automovilismo mundial será en el Gran Premio de Austria, el domingo 29 de junio desde las 10 horas de Argentina. La undécima competencia del calendario se llevará a cabo en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg.