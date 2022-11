Milei pasó por Mexico: volvió a negar el cambio climático e insistió con el fantasma del comunismo

En la reunión de espacios conservadores, el diputado nacional afirmó que el Grupo de Puebla busca crear una "Unión Soviética de latinoamérica" y alertó sobre el "marxismo cultural".

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei volvió a participar de una reunión de las derechas globales, en este caso, la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En ese marco, el libertario argentino denunció que el Grupo de Puebla quiere alcanzar una "Unión Soviética latinoamericana" y la existencia de un "marxismo cultural".

En el evento realizado en México durante este fin de semana, Milei sostuvo que el Grupo de Puebla, integrado por presidentes, dirigentes e intelectuales progresistas del continente, "persigue es la Unión Soviética latinoamericana", cuya agenda, en su primera parte, consiste en un "90% la batalla cultura y el otro 10 lograr meterse dentro del estado, para contaminar las distintas áreas y conseguir recursos".

"La segunda parte", continuó consiste en un "50% batalla cultural, ya establecidos de los medios, y la mitad restante sobre la regulación: con el avance sobre la propiedad privada y los mercados". Según sostuvo, "van a utilizar estos elementos, se van a apalancar en bienpensantes, algunos de ellos liberales, les van a terminar concediendo la intervención del Estado para pasar a la última etapa, que es la expropiación". Y ejemplificó, sobre el final de su discurso: "Es el caso de (Hugo) Chávez diciendo 'expropiese' y el al que va Argentina, si no ganamos los liberales de verdad".

Promoviéndose como candidato a presidente para el año entrante, Milei alertó sobre el "Neomarxismo o en términos políticos, el marxismo cultural", cosa que definió como el traslado "de la lucha de clases que sostenían en la economía a otros terrenos". En ese sentido, enumeró a la "pelea sin sentido y antinatural como el feminismo radical", los derechos de la población LGBT que, según él, "ya fueron consagrados", las "cuestiones raciales", la "batalla por el asesinato de los niños por nacer, ese crimen agravado por el vínculo que es el aborto" y el "cambio climático". En el debate previo a la candidatura a diputado, Milei ya había negado la existencia de este fenómeno.

"Esta gente termina abogando por esta cuestión de que los seres humanos dañamos el planeta y que hay que preservar el planeta y lo pueden llevar a una situación extrema de que mueran todos los seres humanos y quede solo el planeta. Una ridiculez", espetó. Y siguió: "Ignoran que el planeta ha tenido ciclos de temperaturas, en los que son más altas y más bajas. Cuando tomamos el promedio de este período de altas temperaturas, estamos por debajo de estas temperaturas".

Luego, el economista afirmó que el socialismo, basándose en las ideas del filósofo marxista Antonio Gramsci, logró imponer su agenda "cooptando los medios de comunicación, la educación para lavar el cerebro y tomaron a los referentes la cultura". Y bramó: "Trabajan sobre la cultura para imponer la agenda violenta y asesina, que genera fracaso y pobreza en todos lados, que es esa basura llamada socialismo".

También, el libertario volvió a lanzar sus críticas sobre la máxima del peronismo de "donde hay un derecho hay una necesidad", sobre "la estafa" de la emisión monetaria, la toma de deuda y los bancos centrales. “La propuesta es ir contra los ricos en favor de los pobres, eso les asegura una base electoral y un mecanismo para impulsar el socialismo sin la vía violenta, sino por la vía democrática”, conjeturó.

Finalmente, en palabras del economista estadounidense Israek Kirzner, aseguró que "el capitalismo es el único sistema que es más justo y más productivo" y sentenció: "Entonces, cuando un zurdo venga a correrlos con eso, es falso que son mejores en el plano moral, no se la dejen pasar. Somos superiores en lo productivo y en lo moral".

En esta edición de la CPAC, evento que reune a varias figuras de la derecha global, disertaron el ex presidente polaco Lech Walesa, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro y, de manera virtual, Steve Bannon, asesor del ex mandatario estadounidense Donald Trump. Este último envió un mensaje de saludos a los presentes, al igual que el lider de VOX de España, Santiago Abascal.

Fue así que Milei pudo obtener sus fotos con Eduardo Verástegui, presidente de la CPAC de México y militante antiaborto, y Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Estadounidense (ACU, por sus siglas en inglés). Este último twitteó una foto suya con el congresista republicano Mark Green y el diputado de La Libertad Avanza al que definió como "el próximo presidente argentino".

Milei ya había participado de una reunión de la CPAC, en junio de este año cuando se realizó en Brasil y donde brindó una conferencia con Eduardo Bolsonaro y el ex candidato a presidente de Chile José Antonio Kast. Además, había disertado en el evento Viva 22, organizado por VOX en Madrid, en un intento del partido de Abascal de sincronizar a las derechas de iberoamérica.